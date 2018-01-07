"الشارقة الصحية" توقع مذكرة تفاهم مع "إيفوتك"

الشارقة 24 - وام:

وقعت "هيئة الشارقة الصحية" مذكرة تفاهم مع شركة "إيفوتك"، المزود المتخصص لحلول التكنولوجيا، لتنفيذ مشاريع مشتركة تدعم عملية التحول الرقمي التي يشهدها قطاع الرعاية الصحية في الإمارة.

وتتطلع الهيئة من خلال مذكرة التفاهم إلى توظيف خبرات "إيفوتك"، لاستكشاف إمكانية تطوير خدماتها وتحسين قطاع الرعاية الصحية في الإمارة عبر تعزيز جوانب الإنتاجية والجودة وسهولة الوصول إلى الخدمات.

وقع مذكرة التفاهم، خلال حفل أقيم بالشارقة مؤخراً، كل من سعادة عبد الله علي المحيان رئيس "هيئة الشارقة الصحية"، وخالد الحريمل الرئيس التنفيذي لشركة "إيفوتك."



وقال عبد الله المحيان: "ثمة قواسم مشتركة تجمع بين إيفوتك وهيئة الشارقة الصحية حيث تتطلع " إيفوتك " إلى دعم عملية التحول الرقمي في المنطقة، بينما تسعى الهيئة للارتقاء بقطاع الرعاية الصحية في الشارقة ومن خلال مذكرة التفاهم يمكننا أن نستكشف معاً دور حلول التحول الرقمي في دعم العمليات التشغيلية للهيئة"، مشيراً إلى أن خدمات الرعاية الصحية الفاعلة والمعقولة التكاليف تحظى بأهمية بالغة في الشارقة، وأبدى ثقته بالقدرة على توفير منظومة صحية مستدامة للمجتمع تواكب أرقى المعايير الدولية ذات الصلة من خلال دمج المزايا التكنولوجية في خدمات الهيئة.