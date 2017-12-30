مستشفى الجامعة بالشارقة يرفع معدلات شفاء الأطفال المصابين بتشوهات القلب

الشارقة 24:



أكد الدكتور أحمد الكمالي، استشاري أمراض القلب للأطفال في مستشفى الجامعة بالشارقة، أن أمراض القلب الخلقية باتت من الأمراض الشائعة إلى حد ما لدى الأطفال، حيث يتم تشخيصها لدى طفل واحد بين كل 100 طفل حديث الولادة في دولة الإمارات العربية المتحدة.



وسبق للدكتور الكمالي تشخيص وعلاج الكثير من عيوب القلب التي تراوحت ما بين الاعتلالات البسيطة إلى الحالات المعقدة.



وأضاف الكمالي: "لا شك بأنه من المخيف أن يعلم الأهل بأن طفلهم مصاب بعيوب قلبية خلقية، إلا أنه بات من الممكن تقديم معلومات مفصلة إلى حد بعيد عن تشوهات القلب التركيبية بفضل التقدم في المعرفة الطبية وتقنيات التشخيص".



ويستدعي علاج العيوب الخلقية عادةً اللجوء إلى الجراحة أو عمليات القسطرة، وفي بعض الأحيان الأدوية. وبفضل التقدم في جراحة القلب لدى الأطفال وعمليات القسطرة التداخلية، فقد بات بالإمكان علاج كل شكل من أشكال أمراض القلب الخلقية تقريباً، وتوقع نتائج إيجابية بعد انتهاء فترة العلاج.



وتتفاعل العديد من العوامل الوراثية والبيئية المختلفة لتؤثر على عملية تطور القلب خلال المراحل الأولى من نمو الجنين، في فترة الثمانية إلى تسعة أسابيع الأولى خلال الحمل. وفي بعض الحالات، يكون سبب الخلل القلبي الخلقي معروفاً، ويُعزى إلى التعرض إلى البيئة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من الحمل، والذي قد يُسبب التشوهات التركيبية، كذلك استخدام العقاقير الطبية والأدوية. كما تؤدي نوبات السكري، وتعاطي الكحول، والتعرض للمواد الكيميائية الصناعية أثناء الحمل إلى زيادة خطر حدوث عيوب القلب. وفي معظم الحالات، يكون المسبب المحدد للعيوب القلبية الخلقية مجهولاً.



ويمكن اللجوء إلى الحلول الجراحية الأقل تداخلاً في مختبر القسطرة القلبية بدلاً من غرفة العمليات لعلاج بعض الحالات، حيث يقوم الدكتور أحمد الكمالي بإدخال انبوب قسطرة بلاستيكي رقيق ملحق ببالون خاص إلى الأوعية الدموية، ويتم نفخ البالون لفتح المنطقة الضيقة من الأوعية الدموية أو صمام القلب.



وقال الدكتور الكمالي: "يتم إجراء جراحات القلب والقسطرة القلبية على الأطفال أو حتى على حديثي الولادة، ولهذه الجراحات الكثير من الفوائد طويلة الأمد، حيث ينعم معظم الأطفال المصابين بمشكلات القلب بالصحة والعافية".



ويشتمل مستشفى الجامعة بالشارقة على مرافق حديثة وتقنيات متقدمة في التصوير بالموجات فوق الصوتية، يمكنها تشخيص حالات الخلل القلبي الخلقي في مراحل مبكرة من الحمل، بما يتيح للأسرة والأطباء اتخاذ قرارات مبنية على معرفة ودراية حول أفضل الخيارات العلاجية. ولا تتطلب الكثير من أشكال أمراض القلب الخلقية الطفيفة أي علاج، فيما قد تُحدث أشكال أخرى من المرض أعراضاً خطيرة تتطلب العلاج الطبي أو الجراحي خلال السنة الأولى من عمر الطفل.