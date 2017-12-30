"الصحة ووقاية المجتمع" تعلن أتمتة عمليات الطب النووي

الشارقة 24:

في إطار تطوير ممارسات وزارة الصحة ووقاية المجتمع للوصول إلى أعلى معدلات الجودة والسلامة وفعالية الرعاية الصحية، تم الإعلان عن أتمتة عمليات الطب النووي ضمن نظام المعلومات الصحية الإلكترونية "وريد"، لتحسين جودة وفعالية الرعاية الصحية للمرضى.

وأكد سعادة عوض صغيّر الكتبي الوكيل المساعد لقطاع الخدمات المساندة أن استخدام هذه التطبيقات الحديثة يأتي مستنداً إلى الرؤية المستقبلية للوزارة وتتماشى مع استراتيجية الوزارة في تطوير نظم المعلومات الصحية وتطبيق معايير عالمية في إدارة البنية التحتية في المنشآت الصحية وفق أعلى الممارسات العالمية لتفوق توقعات الأفراد مما يساهم بشكل كبير تحسين كفاءة وفعالية الرعاية الصحية للمرضى في مرافق وزارة الصحة ووقاية المجتمع.