"البيت متوحد" توقع اتفاقية رعاية ذهبية مع "في بي إس" الصحية

الشارقة 24 – وام:

وقعت جمعية البيت متوحد اتفاقية رعاية ذهبية مع "في بي إس" للرعاية الصحية - الشركة القابضة لكل من مستشفيات برجيل وميديور وإل إل إتش ولايف كير بهدف التعاون بين الطرفين لتطوير وتفعيل مجموعة من المبادرات المستقبلية المشتركة.

وقع الاتفاقية سعادة سيف علي القبيسي رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد، والدكتور شمشير فاياليل رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لشركة "في بي إس" للرعاية الصحية.

وبموجب الاتفاقية ستصبح "في بي إس" للرعاية الصحية شريك الرعاية الصحية الرئيسي لجمعية البيت متوحد، إضافة إلى دعم مبادرات "أسلوب الحياة الصحي" للجمعية.

وقال سعادة سيف علي القبيسي رئيس مجلس إدارة جمعية البيت متوحد إن الجمعية تركز في عملها على أربعة أركان رئيسية، من بينها تشجيع أفراد المجتمع على اتباع أفراد أسلوب حياة صحي انطلاقاً من أهمية العامل الصحي وتأثيره على الحياة الاجتماعية والعملية.