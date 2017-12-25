تزامناً مع عام الخير... زراعة قوقعة سمعية في مستشفى البراحة

الشارقة 24:

ضمن مبادرات وزارة الصحة ووقاية المجتمع في عام الخير، تم بنجاح إجراء عملية زراعة قوقعة لطفلة من الجنسية الهندية تبلغ من العمر 12 عاماً، كانت تعاني منذ عامين من فقدان سمع فجائي نتيجة لإصابتها بالتهاب فيروسي حاد أدى إلى ضـرر في أعصاب القوقعة السمعية.

وقام بإجراء العملية فريق أطباء الأنف والأذن والحنجرة بمستشفى البراحة بقيادة الدكتور أحمد العمادي استشاري أول ورئيس القسم، وتم خلال العملية زراعة قوقعة من أحدث التقنيات الطبية من حيث صغر حجمها ووضوح ونوعية الصوت.

وأشار الدكتور العمادي إلى أن فقدان السمع الكلي أو شبه الكلي من النوع العصبي الحسي عند الأطفال الذين لا يستفيدون من المعينات السمعية الاعتياديـة يؤدي إلى صعوبات كبيـرة في حياتهم تتمثل في إعاقـة وتأخـر النمو الذهني والتعليمي، بالإضافة إلى المضاعفات النفسية والاجتماعية لدى الطفل وأهله، وأن زراعـة القوقعة هو الحل الوحيد والأمثـل لمثل هذه الحالات مما يؤدي إلى تغييـر إيجابي كبير في حياة المريض، ولكن ارتفاع تكلفة هـذه العملية يؤدي إلى إحجام الكثيرين عنها.

وفي هذا السياق، أشاد عبد الرزاق أميري بجهود وزارة الصحة ووقاية المجتمع الساعية دوماً لتقديم أفضل الخدمات الصحية للمواطنين والمقيمين على أرض الدولة، وثمن هذه المبادرة التي تأتي من ضمن مبادرات عديدة قامت بها الوزارة في عام الخير.

يذكر أن قسم الأنف والأذن والحنجرة من الأقسام المرجعيـة على مستوى الـوزارة في هذا التخصص، حيث قام القسم بإجراء العمليات النوعية والمعقدة بنجاح كبير وسبق وأن قام بإجراء أول عملية زراعة لأصغر سماعة بعظام الجمجمة خلف الأذن على مستوى الشرق الأوسط.

ويعتبر الدكتور العمادي من الأطباء المرجعية في تخصص الأنف والأذن والحنجرة على مستوى الخليج والشرق الأوسط.