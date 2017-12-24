"الصحة" تعلن عن برنامج الأطباء الزائرين خلال يناير المقبل

الشارقة 24 – وام:

أعلنت وزارة الصحة ووقاية المجتمع عن تفاصيل "برنامج الأطباء الزائرين" خلال شهر يناير المقبل، وذلك لتقديم خدماتهم الاستشارية والتشخيصية والعلاجية للمرضى في كل من مستشفيات القاسمي والكويت وخورفكان في إمارة الشارقة ومستشفى صقر بإمارة رأس الخيمة ومستشفى الفجيرة في إمارة الفجيرة إلى جانب عدد من مراكز الرعاية الصحية الأولية التابعة للوزارة.

وسيقدم الأطباء الزائرون خدماتهم وخبراتهم التشخيصية والعلاجية في عدة مجالات منها جراحة القلب والأوعية الدموية وجراحة الصدر وطب الأعصاب وطب العيون والأشعة وأمراض الجهاز الهضمي وأمراض القلب والأوعية الدموية وجراحة عظام الكتف وجراحة التجميل وأمراض النساء والولادة.