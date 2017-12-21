إطلاق جوائز رواد التكنولوجيا والابتكار بمجال الرعاية الصحية

الشارقة 24 – وام:

أطلقت دائرة الصحة - أبوظبي تحديات وجوائز "رواد التكنولوجيا والابتكار في مجال الرعاية الصحية"، خلال مؤتمر صحافي، بهدف إيجاد حلول مبتكرة لتحديات القطاع الصحي في الإمارة، لتعزيز مكانتها خاصة والدولة بشكل عام كمركز للتميز والابتكار في مجال الرعاية الصحية، بما يمكن الأجيال القادمة من الابتكار والإبداع في مجال العلوم والتكنولوجيا والمساهمة في تحقيق رؤية إمارة أبوظبي في قطاع الصحة.

وأطلقت الدائرة التحديات والجوائز بالتعاون والشراكة مع الجهات التي أنشأت منصة رواد التكنولوجيا والابتكار، متمثلة في وزارة الاقتصاد ودائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي وجهات أخرى سيتم اضافتها خلال الحملات الترويجية للجوائز.