"الاقتصاد" تترأس وفد الدولة المشارك في قمة الشراكة 2019 بالهند

الشارقة 24:

يترأس معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، وفداً اقتصادياً رفيع المستوى، في زيارة رسمية إلى الهند، للمشاركة في أعمال الدورة الـ25، من قمة الشراكة 2019، والتي تعقد بمدينة مومباي، خلال يومي 12 و13 من يناير الجاري.

ويضم وفد الدولة، سعادة الدكتور أحمد عبد الرحمن البنا سفير الدولة لدى جمهورية الهند، وسعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، وسعادة جمال الجروان أمين عام مجلس الإمارات للمستثمرين بالخارج، وسعادة أحمد محمد الكعبي الوكيل المساعد لشؤون البترول والغاز والثروة المعدنية بوزارة الطاقة والصناعة ومحافظ الدولة لدى أوبك، وسعادة مروان السركال الرئيس التنفيذي لهيئة الشارقة للاستثمار والتطوير "شروق"، وسعادة شريف حبيب العوضي مدير عام هيئة المنطقة الحرة بالفجيرة، ومحمد حمدان ناصر الزعابي مدير إدارة الترويج التجاري بوزارة الاقتصاد، وداود الشيزاوي مدير ملتقى الاستثمار السنوي، إلى جانب نخبة من مسؤولي الجهات الحكومية، على الصعيدين الاتحادي والمحلي، وكبار رجال الأعمال.

وتأتي مشاركة دولة الإمارات العربية المتحدة، باعتبارها الدولة الشريك في أعمال الدورة الحالية من القمة، حيث تنظم الدولة جلسة تحت عنوان "الشراكة الاقتصادية الإماراتية-الهندية نحو آفاق أوسع"، وذلك لاستعراض جوانب التعاون الاقتصادي والتجاري القائمة، ومناقشة الفرص وإمكانية تعزيز أطر الشراكة الاقتصادية والاستثمارية، فيما بين مؤسسات البلدين على الصعيدين الحكومي والخاص.

وأوضح سعادة عبد الله آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد لشؤون التجارة الخارجية، أن الدولة تحرص على المشاركة في أعمال قمة الشراكة بالهند، باعتبارها منصة متميزة للتباحث والتحاور حول المستجدات العالمية على الساحة الاقتصادية، وفرص التعاون المتاحة سواء بالأسواق الهندية أو على الصعيد الدولي.

وأضاف آل صالح، أن النمو الملموس في أعداد الوفود المشاركة في أعمال القمة على مدار دوراتها الـ24 السابقة، يعكس نجاحها في أن تحظى باهتمام المجتمع الاقتصادي الدولي، سواء على صعيد المؤسسات والجهات الحكومية وأيضاً القطاع الخاص.

وأكد قوة العلاقات المتميزة التي تجمع دولة الإمارات العربية وجمهورية الهند، والتي تمتد في كافة المجلات التنموية، وترتكز على روابط تاريخية وجغرافية وثقافية، مشيراً إلى أن الهند حافظت على مكانتها كشريك تجاري رئيسي للدولة، خلال الخمس سنوات الماضية، حيث تراوحت، فيما بين المرتبة الأولى والثانية على قائمة الشركاء التجاريين لدولة الإمارات.

وأضاف أن المشاركة في أعمال القمة العام الجاري، تكتسب أهمية خاصة حيت تشارك الدولة كدولة شريك وهو ما يتيح لها مساحة أوسع لاستعراض الفرص الاستثمارية والرؤية الاقتصادية والمستقبلية لدولة الإمارات وجهودها، في تعزيز استقطاب الاستثمارات الأجنبية النوعية في عدد من القطاعات ذات الأولية.

وتابع آل صالح، أن الهند اليوم تلعب دوراً مؤثراً في المناخ الاقتصاد العالمي، وأن اختيار شعار الدورة الحالية يعكس إدراكها بأهمية تحقيق تكامل في الرؤى والاندماج بشكل أكبر مع الأسواق العالمية لمواجهة مختلف التحديات الاقتصادية والتنموية، وهو ما ينسجم بشكل كبير مع رؤية وتوجهات دولة الإمارات العربية المتحدة.

وتعقد الدورة الـ25 لقمة الشراكة 2019، بتنظيم من دائرة السياسة الصناعية والترويج بالهند، واتحاد الصناعات الهندية، وحكومة ولاية ماهاراشترا، تحت شعار "الهند الجديدة: والصعود إلى العالمية"، حيث تتناول التطورات المتلاحقة التي تشهدها البيئة الاقتصادية العالمية في ظل التفوق التكنولوجي، والتحول في سلاسل التوريد العالمية، فضلا عن اتجاهات بعد الاقتصادات الكبرى لاتباع سياسات حمائية وما لها من أثر مباشر على النشاط الاقتصادي العالمي.