"اقتصادية الشارقة تتفقد سير العمل في "الممشى

الشارقة 24:

تفقد وفد من دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة، مشروع "الممشى" التابع لمجموعة ألف، الذي يعد أحد أهم المشاريع الحيوية متعددة الاستخدامات في مدينة الشارقة، باستثمارات إجمالية تصل إلى 3 مليارات درهم، ويجمع في تصميمه الوحدات السكنية، ومحال التجزئة.

وتأتي الزيارة، ضمن خطة الزيارات الدورية، التي تنفذها الدائرة على المنشآت الاقتصادية الكبرى في الإمارة، وفي إطار رؤيتها للوصول للريادة في التنمية الشاملة، لتحقيق اقتصاد تنافسي متنوع قائم على المعرفة والابتكار، من خلال استراتيجيتها الداعية للمساهمة، في تخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة، في الإمارة.

وترأس الوفد، سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي رئيس الدائرة، وضم وداد المرزوقي رئيس مكتب رئيس الرئيس، وفهد أحمد الخميري مدير إدارة التسجيل والترخيص، وعبد العزيز عمر المدفع نائب مدير إدارة الاتصال الحكومي، وسالم أحمد السويدي نائب مدير إدارة الرقابة والحماية التجارية، وأحمد بن ساعد السويدي رئيس قسم الاستثمار التجاري، وإيمان آل علي مدير مكتب المتابعة.

وأكد سعادة رئيس الدائرة، أن تعزيز التعاون والتنسيق بين الدائرة والمستثمرين، من الأهداف الاستراتيجية للدائرة، حيث تأتي الزيارة، ضمن خطة الزيارات الدورية، التي تنفذها الدائرة على المنشآت الاقتصادية الكبرى في الإمارة، للاطلاع على احتياجاتهم، لتوفير سبل النجاح لمختلف هذه المنشآت، في سبيل تعزيز مكانة الشارقة على الخارطة الاقتصادية، وتنمية كافة القطاعات العاملة في الإمارة، بما يتوافق مع أعلى معايير الجودة في الخدمات، لجذب المزيد من الاستثمارات.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، أهمية وجود هذا النوع من الوجهات الاقتصادية والسياحية في الإمارة، التي تساهم في جذب رواد الأعمال والمستثمرين لإمارة الشارقة، والتي تتوفر فيها كافة الخدمات، التي تلبي مختلف المتطلبات والاحتياجات للمتسوقين، وتشكل مركز جذب لرواد وقاطني الإمارة، مشيداً بالدور المهم للمراكز التجارية والخدمية التي تخدم الرؤية الاقتصادية للإمارة، وتسهم في دفع عجلة الاقتصاد في الدولة.

واطلع الوفد، على سير العمل في مشروع "الممشى"، الذي مازال تحت الإنشاء، حيث يعتبر وجهة مميزة، ستسهم في تعزيز الحركة السياحية، وقطاعي الضيافة والتجزئة في الإمارة، لما يتضمنه من محال تجارية، ومرافق خدمية وترفيهية ورياضية متنوعة، حرصاً منها على تمكين الممارسات التجارية السليمة في الأسواق، وتعزيز حماية المستهلك، التي تعد هدفاً استراتيجياً للدائرة.

كما اطلع الوفد، على الخدمات والقطاعات والأقسام المختلفة، ومنصات البيع والمحلات والمرافق التابعة لها.