غرفة الشارقة: جوائز قيّمة تمنحها مراكز التسوق في "عروض الربيع"

الشارقة 24:

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة، عن تخصيص العديد من مراكز التسوق والمحال التجارية والأسواق المركزية المُشاركة، في "عروض ربيع الشارقة"، لموسم 2019، عدداً كبيراً من الجوائز القيّمة للمتسوقين، من خلال سحوبات يومية وأسبوعية، بالإضافة إلى باقة مميزة من الهدايا وقسائم المشتريات.

يأتي ذلك، في وقت أعلن فيه مركز "صحارى سنتر"، عن تخصيص سيارة فاخرة، بالإضافة إلى ساعات من ماركة شهيرة، من خلال السحوبات، التي ستقام بشكل أسبوعي، وفي ختام فعاليات "عروض ربيع الشارقة"، التي تُعتبر إحدى أبرز الأحداث التجارية والسياحية في الشارقة.

من جهته، أعلن مركز "سيتي سنتر الشارقة"، عن تخصيص 8 جوائز، هي عبارة عن بطاقات "هديتي" بقيمة 10 آلاف درهم تمنح لشخصين بمعدل فائزين أسبوعياً، وذلك مقابل كل عملية شراء بقيمة 200 درهم، ومن خلال السحوبات التي ستقام، خلال الفترة من 10 يناير الجاري، ولغاية 10 فبراير المقبل.

وأكد إبراهيم راشد الجروان منسق عام عروض ربيع الشارقة، أن "عروض الربيع" هي واحدة من الفعاليات الاقتصادية والتجارية، التي تحرص الغرفة على تنظيمها بوتيرة سنوية، بهدف إسعاد سكان وزوار الإمارة من جهة، ودعم قطاعات تجارة التجزئة والفنادق والسياحة والسفر وغيرها، بما يُعزّز من سمعة الشارقة كواحدة من أبرز وجهات التسوق الرائدة على مستوى المنطقة، التي توفر لزوارها فرصة قضاء أمتع الأوقات، وسط أجواء سياحية وترفيهية بامتياز، وبما يناسب مختلف الميزانيات.

وأضاف الجروان، أن العديد من مراكز التسوق بادرت إلى تخصيص باقة متنوعة ووافرة من الجوائز القيّمة للمتسوقين، إلى جانب إطلاق الحسومات المُغرية والجاذبة، وتنظيم العديد من الأنشطة الترفيهية والتراثية، التي تستهدف مختلف الفئات العمرية، والتي تُشكّل إضافة نوعية للراغبين بالاستمتاع بمعالم الشارقة السياحية والتاريخية العريقة.

وتُقام "عروض ربيع 2019"، التي انطلقت فعالياتها في 3 يناير الجاري، وتستمر لغاية 16 فبراير المقبل، على مدار 45 يوماً، وذلك ضمن برنامج الحملات الترويجية التي تُنظّمها الغرفة، دعماً لقطاع تجارة التجزئة في الإمارة، وتشمل باقة متنوعة من الفعاليات التسويقية والأنشطة الترفيهية والتراثية، التي تُغطّي مُختلف مناطق ومدن الشارقة، وتستهدف العائلات ومختلف الفئات العمرية بما فيهم الأطفال.

ويشهد الحدث، الذي يُقام بالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التجارية، وبالتنسيق مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة، حسومات كبرى على أسعار مختلف أنواع المُنتجات والبضائع وأشهر العلامات التجارية.

وتعد عروض ربيع الشارقة، من الأحداث البارزة التي تنظمها غرفة الشارقة منذ سنوات، وتحفل بالعديد من الأنشطة، التي تُحاكي خطى الإمارة في النهوض بقطاعات التسوق والسياحة العائلية والفنادق وغيرها من مجالات الحياة العصرية الراقية، والتحوّل إلى مدينة باعثة على الإلهام وجاذبة للزوار، وتمنح فرصاً للاستمتاع بأجواء سياحية عربية أصيلة.