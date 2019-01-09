اختتام محادثات التجارة بين أميركا والصين في بكين

الشارقة 24 – رويترز:

أنهى وفدا الولايات المتحدة الأميركية والصين، محادثاتهما التجارية في بكين، فيما أعلنت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء، أن تفاصيل ما دار فيها ستُعلن قريباً، ما يعزز الآمال بتفادي حرب تجارية شاملة تضر بالاقتصاد العالمي.

وأضافت الوزارة أنه جرى تمديد المحادثات إلى يوم ثالث لم يكن مقرراً، ما يظهر جدية الجانبين.

وجرى تمديد المفاوضات، التي كانت مقررة في الأساس ليومي الإثنين والثلاثاء، ليوم إضافي في ظل مؤشرات على إحراز تقدم في مسائل من بينها شراء السلع الزراعية والطاقة من الولايات المتحدة وزيادة انفتاح الأسواق الصينية.

لكن مصادر مطلعة على المحادثات، قالت إن الجانبين اختلفا بشأن إصلاحات هيكلية صينية تطالب بها إدارة الرئيس دونالد ترامب، بهدف وقف الاتهامات بالسرقة والنقل القسري للتكنولوجيا الأميركية، وبشأن كيفية التزام بكين بتعهداتها.

وكان ترامب قال إنه في حالة عدم التوصل إلى اتفاق بحلول الثاني من مارس، فإنه سيمضي قدماً في زيادة رسوم جمركية إلى 25 %من عشرة بالمئة على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار، في الوقت الذي يتباطأ فيه اقتصاد الصين بشدة.

وتفرض الصين من جانبها رسوماً مضادة رداً على الرسوم الأميركية.