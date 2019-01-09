"ستيل فاب" يستقطب اللاعبين الدوليين بتكنولوجيا الأعمال

الشارقة 24:

يستقطب معرض الأعمال المعدنية "ستيل فاب 2019"، الذي تنطلق فعالياته في مركز إكسبو الشارقة، يوم الإثنين المقبل، كبار اللاعبين المحليين والدوليين، في مجال صناعة الصلب واللحام وقص المعادن ودعم عمليات الرفع ومناولة المواد، في مختلف الصناعات.

ويجمع الحدث، في نسخته الـ15، التي تقام خلال الفترة 14-17 يناير الجاري، أكثر من 300 شركة، تمثل نُخبة من المُصنّعين والمُورّدين العالميين، الذين يعرضون أحدث الابتكارات لأكثر من ألف علامة تجارية دولية رائدة، في مجال اللحام والقصّ والجلخ ومعدات وأدوات تصنيع الأنابيب وإعداد الألواح المعدنية الجاهزة، وغيرها من التقنيات والحلول والخدمات المساندة.

ومن بين أبرز المشاركين الجُدد في "ستيل فاب"، شركة "أديدج" وشركة "إنتركوم أس آر أل" من إيطاليا، وشركة "كورودور فولدراهت" وشركة "إينوفا تولز إيكيرل أند ايرتل" من ألمانيا، وشركة "إي بي إنجلوبي" من فرنسا، وشركة "آكتيف سايفتي" من باكستان، في حين تشارك من الهند كل من "كاي أس دبليو إنديا برايفت ليمتد"، و"فيلليبس ماشين تولز إنديا"، و"سالم ستانلس ستيل سابلايرز"، و"سوان ألومنيوم"، و"كومي هافي إيكويبمنت".

أما على الصعيد المحلي، فقد انضمت العديد من الشركات الوطنية والأجنبية العاملة في الدولة، إلى قائمة المشاركين في "ستيل فاب" من أبرزها، "بلاديز إنترناشيونال"، و"كواساكي الشرق الأوسط للصناعات الثقيلة"، و"بريسيشين ريغراند الشرق الأوسط"، و"تيروليت الشرق الأوسط".

وأكد سعادة سيف محمد المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، أن "ستيل فاب" يواصل تعزيز مكانته كحدث رئيس للأعمال المعدنية على مستوى المنطقة، وقد نجح باستقطاب العديد من كبار اللاعبين من شركات وعلامات تجارية إماراتية ودولية رائدة، في مجال صناعة الصلب وقص المعادن والآلات واللحام وغيرها من فرنسا وإيطاليا وألمانيا والمملكة المتحدة وتايوان والصين والهند وباكستان والعديد من الدول الأوروبية ودول أميركا الشمالية، كـ"دوسان"، و"دي أم جي"، و"هاس"، و"Hwaechon" وغيرها.

وأشار سعادة المدفع، إلى أن تنامي عدد العارضين من دورة إلى أخرى، يزيد تنوّع المعروضات وشموليتها، ويُضاعف من التنافس الذي يخدم أسواق المنطقة، ومختلف القطاعات الاقتصادية والصناعية على وجه الخصوص، بالإضافة إلى تعزيز المنافسة بين العارضين، ما يساهم باستفادة المشترين من دول المنطقة من العروض والأسعار التفضيلية، لافتاً إلى أن الدورة الحالية توفر فرصة مثالية للاطلاع على أحدث ما توصلت إليه تكنولوجيا روبوتات مناولة المواد والرافعات العلوية والرافعات المغناطيسية والرافعات الفراغية.

ويستضيف "ستيل فاب" للمرة الأولى، جناحاً وطنياً للمملكة المتحدة، يضم 6 من أكبر الشركات الصناعية البريطانية، إلى جانب العديد من الأجنحة الوطنية الأخرى، هي إيطاليا والصين والهند وتركيا وتايوان، إلى جانب الجناح الألماني الوطني متمثلاً بـ "معرض إيسن لقص ولحام المعادن العالمي"، الذي يّشارك للمرة الثانية على التوالي، بجناح خاص يضم أكثر من 13 شركة ألمانية، حيث يجمع أهم وأكبر الشركات العاملة في قطاع قص ولحم وصقل المعادن في ألمانيا، تحت مظلة واحدة.

ويقدّم العارضون حلولاً مبتكرة، تلبي التحديات اليومية التي تواجهها الشركات والمصانع على أرض الواقع، ومن بينها أنظمة عالية القدرة للتعامل مع الألواح واللافتات وأنظمة حديد التسليح، وتقنيات حديثة توفر عائد استثمار سريع وتكلفة محدودة على مصنعي هياكل المستودعات والحظائر وغيرها من الهياكل المعقدة، وحلول معالجة فعالة وآمنة للصفائح والمقاطع وحواجز التدوير.

وتعرض العديد من الشركات، أنظمة وحلول وتقنيات متقدمة لدعم عمليات الرفع ومناولة المواد في مختلف الصناعات، بدءاً من صناعة الرفع الثقيل في صناعة النسيج وحتى حلول الرفع الدقيقة في صناعات الزجاج والألمنيوم، مع ضمان أعلى درجات الأمان، بالإضافة إلى أنظمة متطورة للتعبئة التلقائية للحاويات وبسرعات تسليم قياسية للموانئ تحد من الاختناقات.

كما تشمل المعروضات، معدات كاملة لمصانع الصلب الإنشائية الجاهزة، وأنظمة ليزر أوروبية منخفضة التكلفة، توفر جميع الميزات والوظائف المتقدمة اللازمة لقطع المعادن، إلى جانب ماكينات تصنيع الصلب والروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي .

وتقام فعاليات المعرض يومياً، من الساعة 10 صباحاً وحتى الساعة 7 مساءً، والدخول مجاني لجميع الزوار التجاريين والمهنيين.