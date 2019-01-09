سلة العملات العملاقة تتفاءل بمحادثات التجارة الأميركية الصينية

الشارقة 24 - رويترز:

تلقت الأسواق دعماً بسبب توقعات بشأن مزيد من التيسير في الصين، والمفاوضات التجارية بين أميركا والصين، المبشرة بالتحسن، حيث أنها دفعت اليورو وبعض العملات المرتبطة بالسلع الأولية، للارتفاع، وبذلك ارتفعت الأسهم الآسيوية وصعدت الأسهم الأوروبية أيضاً عند الفتح.

وزاد اليورو بنسبة 0.2 %، أي بمعدل 1.1464، في الوقت الذي تراجع فيه الدولار، بسبب تنامي الطلب على العملات التي تعتبر عالية المخاطر.

وكان الانخفاض غير المتوقع في الناتج الصناعي الألماني للشهر الـ 3 على التوالي، قد ضغط على اليورو، الثلاثاء، إذ أكد على المخاوف المتوقعة لحدوث تباطؤ البنك المركزي الأوروبي، بينما يسعى لإنهاء التحفيز في المنطقة.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية مقابل سلة من 6 عملات منافسة بنسبة 0.2 % إلى 95.753.

وارتفع الدولار الأسترالي، الذي يعتبر مقياساً للمعنويات تجاه الصين، 0.2% إلى 0.7155 دولار أميركي، إذ يتحرك الدولار الأسترالي في الوقت الحالي مبتعداً عن مستوياته، وهي الأدنى تقريباً خلال الـ 10 سنوات دون مستوى 0.68 دولار، الذي بلغه هذا الشهر.

وزاد اليوان الصيني 0.3% إلى 6.9341 يوان للدولار، في تعاملات الأسواق الخارجية.

واستفاد الدولار الكندي أيضاً، ليرتفع ما يزيد على 0.2% إلى 1.3242 دولار كندي للدولار الأميركي.

وصعدت الكرونة النرويجية أكثر من 0.25%، في الوقت الذي تقدم فيه الدولار النيوزيلندي إلى 0.6%، أي بمعدل 0.6760 دولار أميركي.

ومقابل العملة اليابانية، ارتفع الدولار 0.1 % إلى 108.85 ين.