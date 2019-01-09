24 % نسبة نمو مناولة الحاويات النمطية في موانئ أبوظبي خلال 2018

الشارقة 24 - وام:

ارتفعت مناولة الحاويات النمطية في موانئ أبوظبي خلال العام الماضي بنسبة 24% لتصل إلى 1.74 مليون حاوية نمطية مقابل 1.4 مليون حاوية في العام 2017، وذلك بحسب البيانات التشغيلية الصادرة عن موانئ أبوظبي.

وتعكس البيانات الصادرة عن الشركة التزامها بتحقيق التنويع الاقتصادي في أبوظبي من خلال تطوير القطاعات غير النفطية واستخدام نهج تشغيلي مبتكر يجعلها أحد المحركات الرئيسية للتنمية و تنويع الاقتصاد بالإمارة.

وارتفعت مناولة البضائع العامة والسائبة في موانئ أبوظبي خلال العام الماضي بنسبة 5.9% لتصل إلى 19.7 مليون طن متري مقابل 18.6 مليون طن متري في العام 2017، كما ارتفعت مناولة البضائع المدحرجة "المركبات" بنسبة 4.2% لتصل إلى 143 ألف مركبة مقارنة مع 137 ألف مركبة في العام 2017.

وإجمالاً سجلت موانئ أبوظبي نموا قدره 14.2% في عام 2018 مقارنة مع 2017 في عمليات الحاويات ومناولة البضائع العامة والسائبة والمدحرجة.

وحققت موانئ أبوظبي والشركات التابعة إنجازات مهمة على صعيد تدشين مرافئ جديدة وتوقيع عدد من الاتفاقيات المهمة من شأنها المساهمة في تحقيق الأولويات الاستراتيجية لرؤية أبوظبي 2030 وجعل الإمارة مركزاً ريادياً للتجارة والصناعة والاستثمار من خلال تطوير وتشغيل مجموعة من أكثر الموانئ تطوراً إضافة إلى مدينة خليفة الصناعية التي تعتبر واحدة من أكبر وأهم المناطق الصناعية المتكاملة في المنطقة.

وفي هذا الإطار، أطلقت بوابة المقطع - التابعة لموانئ أبوظبي - خدمة "سلسال" والتي توفر ربطاً سلساً وعالي الأمان لأصحاب المصلحة في مجتمع التجارة البحرية حيث تجمع هذه الخدمة بين تكنولوجيا بلوك تشين والهويات الرقمية الخاصة بالمستخدمين لتصبح موانئ أبوظبي أول مؤسسة في الإمارة تطور تكنولوجيا بلوك تشين.