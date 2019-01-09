توقع تباطؤ النمو العالمي

البنك الدولي يحذر من مخاطر الحرب التجارية بين أميركا والصين

  • الأربعاء 09, يناير 2019 في 11:13 ص
  • حاويات شحن في ميناء لوس أنجلوس الأميركي
    حاويات شحن في ميناء لوس أنجلوس الأميركي
حذر البنك الدولي من أن الحرب التجارية الدائرة بين الولايات المتحدة والصين، أكبر فوتين اقتصاديتين في العالم، تسببت منذ الآن بأضرار جانبية كثيرة وتهدد بتباطؤ النموّ الاقتصادي العالمي.
الشارقة 24 – وكالات:
 
في وقت تنخرط فيه واشنطن وبكين في نزاع تجاري مرير، توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9 % في 2019، مقارنة مع 3 % في 2018، بسبب ضعف حركة التجارة العالمية.
 
وقالت كريستالينا جورجيفا الرئيسة التنفيذية للبنك في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الذي يصدره البنك مرتين كل عام، إنه في بداية 2018 كان الاقتصاد العالمي يعمل بكامل طاقته، لكنه فقد القوة الدافعة خلال العام، بل إن الطريق قد يصبح أكثر وعورة في العام الجديد.
 
وتوقع البنك في التقرير كذلك أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة نمواً نسبته 4.2 % في 2019، مقابل 2 % للاقتصادات المتقدمة.
 
ولف إلى أن وتيرة الانتعاش الذي شهدته البلدان التي تعتمد إلى حد كبير على صادرات السلع الأولية، ستزداد تراجعاً عن المستوى المنشود، كما أنه من المرتقب أن يتراجع معدل النمو في العديد من البلدان الأخرى.