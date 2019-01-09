البنك الدولي يحذر من مخاطر الحرب التجارية بين أميركا والصين

الشارقة 24 – وكالات:

في وقت تنخرط فيه واشنطن وبكين في نزاع تجاري مرير، توقع البنك الدولي أن يتباطأ النمو العالمي إلى 2.9 % في 2019، مقارنة مع 3 % في 2018، بسبب ضعف حركة التجارة العالمية.

وقالت كريستالينا جورجيفا الرئيسة التنفيذية للبنك في تقرير "آفاق الاقتصاد العالمي"، الذي يصدره البنك مرتين كل عام، إنه في بداية 2018 كان الاقتصاد العالمي يعمل بكامل طاقته، لكنه فقد القوة الدافعة خلال العام، بل إن الطريق قد يصبح أكثر وعورة في العام الجديد.

وتوقع البنك في التقرير كذلك أن تسجل اقتصادات الأسواق الناشئة نمواً نسبته 4.2 % في 2019، مقابل 2 % للاقتصادات المتقدمة.

ولف إلى أن وتيرة الانتعاش الذي شهدته البلدان التي تعتمد إلى حد كبير على صادرات السلع الأولية، ستزداد تراجعاً عن المستوى المنشود، كما أنه من المرتقب أن يتراجع معدل النمو في العديد من البلدان الأخرى.