الولايات المتحدة والصين تتفقان على تمديد محادثاتهما التجارية

الشارقة 24 – د.ب.أ:





ذكر مسؤول أميركي بأن الولايات المتحدة والصين مددتا محادثاتهما لإنهاء حربهما التجارية إلى الأربعاء.

ووصل فريق تجاري أميركي بقيادة نائب الممثل التجاري، جيفري جريش، إلى بكين الإثنين لعقد محادثات تستغرق يومين، لكن الجانبين قررا تمديد اجتماعاتهما ليوم آخر.

وقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب عبر تويتر الثلاثاء: "المحادثات مع الصين تمضي بشكل جيد".

وكان ترامب ونظيره الصيني شي جين بينج اتفقا في ديسمبر على "هدنة" في حربهما التجارية من أجل السماح بإجراء مفاوضات.

وفي حالة عدم توصل أكبر اقتصادين في العالم إلى اتفاق بحلول أول مارس، من المتوقع أن تقفز الرسوم الأميركية على واردات صينية بقيمة 200 مليار دولار من المعدل الحالي البالغ 10% إلى 25%.