خلفان الحريثي: 70 عارضاً يشاركون في "ريادة الأعمال الوطنية" بخورفكان

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

كشف خلفان الحريثي مدير إدارة الأفرع في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة عن مشاركة نحو 70 عارضاً في فعاليات معرض ريادة الأعمال الوطنية السابع، والذي افتتح الثلاثاء بمركز إكسبو خورفكان.

وأوضح في تصريحات لـ "الشارقة 24" أن الجهات العارضة مشاريعها ومنتجاتها تتنوع بين فئات رواد الأعمال، وأصحاب رخص الأعمال المنزلية.

وأشار الحريثي إلى أن المعرض يعد فرصة متجددة لطرح إبداعات وأفكار ومشاريع شريحة هامة من أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة، أمام المستهلك الذي تتاح له فرص تنافسية ومتنوعة للشراء.

واعتبر أن المعرض بمثابة ملتقى يتيح للمشاركين تبادل الأفكار والخبرات، مما ينمي من مهاراتهم ويرتقي بمشاريعهم، وهو ما يعد إضافة تنعكس على الناتج الاقتصادي، وتدفع بعجلة التنمية والاستثمار في شتى مناطق الشارقة.