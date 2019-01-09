سعيد بن صقر: المعارض الاقتصادية منصة مهمة للارتقاء بـ "الاستثمار"

الشارقة 24 - وليد الشيخ:

أشاد الشيخ سعيد بن صقر القاسمي نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان بجهود دائرة التنمية الاقتصادية في تنظيم معرض ريادة الأعمال الوطنية السابع، والذي انطلقت فعالياته الثلاثاء بمركز إكسبو خورفكان.

وأضاف القاسمي في تصريحات لـ "الشارقة 24": "أن مثل هذه المعارض تعد منصة هامة لرواد الأعمال لعرض مشاريعهم وأفكارهم، فضلاً عن دورها في توفير خيارات عدة أمام المستهلك، لا سيما في ظل تنوع المنتجات التي تضمها".

وثمن نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بخورفكان، جهود القيادة الرشيدة في الإمارة، وحرصها البالغ على إقامة مثل هذه الفعاليات في مختلف أرجاء الإمارة، والتي من شأنها الارتقاء بقطاع الاستثمار.

وفي الختام عبر الشيخ سعيد بن صقر القاسمي عن إعجابه البالغ بمحتويات المعرض وأجنحته التي ضمت العديد من المنتجات الاستهلاكية كالأزياء والعطور، وأركان المطاعم والأسر المنتجة، وغيرها من أجنحة للتصاميم الهندسية والأدوات المنزلية.