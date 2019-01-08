سعيد بن صقر يفتتح معرض ريادة الأعمال في إكسبو خورفكان

الشارقة 24:

في إطار اهتمام دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، بقطاعات المشاريع الوطنية، افتتح الشيخ سعيد بن صقر القاسمي، نائب رئيس مكتب سمو الحاكم بمدينة خورفكان، معرض ريادة الأعمال السابع بالمنطقة الشرقية، المقام في مركز إكسبو خورفكان، خلال الفترة من8 إلى12 يناير الجاري.

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن إقامة معرض ريادة الأعمال السابع في المنطقة الشرقية يعد خطوة رائدة لتفعيل مساهمة هذا القطاع في العائد الاقتصادي للإمارة، وإتاحة الفرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين لعرض منتجاتهم ومشاريعهم الواعدة والترويج لهم للارتقاء بالمستوى التجاري لأنشطتهم، وتشجيع الاستثمار المحلي للوصول إلى آفاق النجاح والاستدامة ودفع عجلة الاقتصاد في الإمارة.

وأضاف السويدي، أنه في إطار الدعم الاقتصادي المتواصل لتشجيع الاستثمار المحلي تتابع دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة الاهتمام قطاعات المشاريع الوطنية وريادة الأعمال بإمارة الشارقة وفقاً للأهداف الاستراتيجية الموضوعة، حيث أنها تعمل على تمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال الوطنية بالدولة في كل القطاعات الاقتصادية.

وأوضح سعادته أن الهدف من إقامة هذا المعرض والمعارض التسويقية الأخرى في مختلف مناطق الإمارة هو الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم والمساعدة في تسويقها وتشجيعهم على الاستمرار وتحقيق الاستدامة لمشاريعهم وتعريف الجمهور بهم.

وأكد رئيس دائرة التنمية الاقتصادية، أن الهدف الأساسي هو تحقيق خطة التطوير الشامل التي بدأتها وبادرت بها الدائرة، وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة وتوجيهاته السديدة بحتمية مساعدة المواطنين والمواطنات للدخول إلى الأسواق وممارسة العمل الاقتصادي ودعم أعمالهم ومبادراتهم وأفكارهم للانطلاق بأعمالهم إلى آفاق النجاح والاستدامة، وفق معايير الاقتصاد العالمي والمتغيرات الدولية.

وأشاد سعادته بدور الجهات الراعية للحدث، وذلك لما قدموه من دور مهم في رعاية ودعم هذا المعرض، مما يشكل شراكة استراتيجية نوعية لها الأثر الملحوظ في نمو الرافد التجاري الوطني ودعم الاقتصاد المستدام في الإمارة.

ومن جانبها، أشارت أمل جاسم حبش نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إلى أن هذه المعارض والتي تقام بشكل دوري من شأنها أن تساهم في دفع عجلة الاقتصاد في الإمارة وتنشيط المعاملات التجارية وتشجيع رواد الأعمال الشباب على خوض غمار المنافسة سواء على المستوى المحلي أو الدولي، مما يؤكد نجاح جهود الدائرة المبذولة وفقاً لخطتها الاستراتيجية الداعية لتخطيط وقيادة التنمية الاقتصادية الشاملة في الإمارة.

ومن جهته، قال خلفان الحريثي مدير إدارة الفروع، إن إقامة ملتقى ومعرض الاعتماد والريادة في خورفكان يخدم أبناء خورفكان والمنطقة الشرقية ويعتبر داعماً لأصحاب المشاريع ورواد الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، والتي تلعب دوراً أساسياً ومهماً في النمو الاقتصادي للأمم، حيث يشارك في هذا المعرض أكثر من 65 عارض من مختلف الأنشطة التجارية.

وأشار إلى أن المعرض يعمل على جذب المهتمين من زوار ومنتجين وتجار ومقدمي خدمات خلال الدورات السابقة، ويشهد الحدث في دورته الجديدة كل ما يلبي حاجات الأسر، متوقعاً إقبال واسع من الأسر بالمنطقة الشرقية خاصة ومن إمارة الشارقة عامة، لافتاً إلى أن دخول المعرض سيكون مجاناً للزوار والذي تفتتح أبوابه يومياً من الرابعة إلى العاشرة مساء وأيام العطلات من 5 إلى 11 مساءً.

ويعتبر هذا المعرض أحد مبادرات الدعم التجاري لقطاع المستثمرين المواطنين بمختلف أنشطتهم التجارية، وتأتي هذه المبادرة ضمن الأهداف الاستراتيجية للدائرة لتشجيع الاستثمار المحلي ودعم الرافد التجاري الوطني في المناطق الشرقية والمدن التابعة لإمارة الشارقة، بالإضافة لإثراء الوعي التجاري والاستثماري دفعاً لقطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة لما لهذا القطاع من ثقل ودور محوري ينصب في استقرار الأداء الاقتصادي للإمارة.