"صوفيا" ضيف شرف معرض عرب بلاست 2019 في دبي

الشارقة 24 - د ب أ:

تجول الروبوت، "صوفيا"، الحائز على الجنسية السعودية، في أجنحة "عرب بلاست 2019"، وهو المعرض التجاري الرائد في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لصناعة البلاستيك والمطاط والبتروكيماويات، والذي يقام في مركز دبي الدولي للمؤتمرات بمشاركة 900 شركة، من 32 دولة.

وأبهر الروبوت زوار أجنحة ألمانيا، ومصر، والسعودية، لقدرته الفائقة وشدة ذكائه من خلال التحاور مع الضيوف، والإجابة عن استفساراتهم حول المستقبل.

وذكر رشيد مبيض، مدير المعرض، أن صوفيا لم يكتف فقط بالتفاعل مع الزوار، ولكنه قدم إجابات سريعة وحلولاً لاستفسارات زوار المعرض فيما يخص قطاع البلاستيك والبتروكيماويات.

وأفاد ساتيش كانا، المدير العام لشركة الفجر المنظمة للمعرض، أن صناعة البلاستيك والبتروكيماويات تقود إلى اتجاهات جديدة في جميع أنحاء العالم، وفي السنوات القادمة، لن يتم وضع هذه الصناعة لتحقيق نمو قوي فحسب، بل ستكون أيضاً إحدى القطاعات الرائدة التي تقود اقتصاد الدول المنتجة للنفط.