"العربية للطيران" تطلق رحلات مباشرة إلى العاصمة الصربية بلغراد

الشارقة 24:

أعلنت "العربية للطيران"، أول وأكبر ناقلة اقتصادية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، عن إطلاق رحلات مباشرة من الشارقة في دولة الإمارات العربية المتحدة إلى العاصمة الصربية بلغراد بدءاً من يوم 28 يونيو 2019.

ويأتي إطلاق الرحلات الجديدة إلى العاصمة الصربية "بلغراد" بعد أن أعلنت الشركة مؤخراً عن إطلاق رحلاتها المباشرة إلى العاصمة التشيكية براغ.

وستسيّر الشركة رحلاتها الجديدة بمعدل 4 رحلات أسبوعياً أيام الثلاثاء والخميس والجمعة والسبت، وستقلع رحلة الذهاب من مطار الشارقة الدولي أيام الثلاثاء والجمعة في تمام الساعة 09:00 لتصل إلى مطار نيكولا تيسلا الدولي- بلغراد في الساعة 13:00 بالتوقيت المحلي، في حين ستقلع رحلة الإياب من مطار نيكولا تيسلا الدولي- بلغراد في الساعة 13:40 لتحط في الشارقة في تمام الساعة 21:00 بالتوقيت المحلي. بينما ستقلع رحلة الذهاب من مطار الشارقة الدولي في أيام الخميس والسبت في تمام الساعة 15:45 لتصل إلى بلغراد في الساعة 19:45 بالتوقيت المحلي، بينما ستقلع رحلة الإياب من بلغراد في تمام الساعة 21:45 لتصل إلى الشارقة في الساعة 05:05 بالتوقيت المحلي في اليوم التالي.

وبهذه المناسبة، قال عادل العلي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "العربية للطيران": "تسعدنا إضافة العاصمة الصربية إلى شبكتنا الواسعة من الوجهات السياحية الرائعة، وذلك عبر تسيير رحلات جوية مباشرة إلى بلغراد من الشارقة، وسيحظى عملاؤنا بفرصة فريدة لاستكشاف مدينة ساحرة تجمع الأصالة والتاريخ وتمثل محطة مهمة تقع على الطريق الرئيسي الذي يربط بين أوروبا وآسيا، ولا شك أن هذه الخطوة تؤكد على التزامنا المتواصل بتزويد عملائنا برحلات جوية ذات قيمة إضافية".

والجدير بالذكر أن بلغراد هي وجهة سياحية تاريخية باتت مقصداً سياحياً، لاسيما وأن المدينة تقع عند ملتقى نهري سافا والدانوب، وتتميز العاصمة الصربية بفنونها المعمارية الأصيلة ذات الطرازات المتنوعة والمبنية على طراز مدن وسط أوروبا التقليدية، إلى فنون العمارة العصرية في نيو بلغراد.

وتسيّر "العربية للطيران" رحلاتها حالياً إلى أكثر من 155 وجهة عالمية انطلاقاً من 4 مراكز عمليات رئيسية للشركة متوزعة في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.