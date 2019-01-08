إيرادات السياحة في تونس تقفز 45% في 2018

الشارقة 24 – رويترز:





أظهرت بيانات رسمية، يوم الإثنين، أن إيرادات السياحة في تونس، قفزت إلى 1.36 مليار دولار في عام 2018، مع وصول عدد قياسي من الزائرين بلغ 8.3 مليون، بما يمثل تعافياً قوياً لقطاع حيوي، بعد هجومين شنهما متطرفون، على السائحين في 2015.

وتمثل السياحة 8%، من الناتج المحلي الإجمالي لتونس، ومن شأن عودة السائحين الأوروبيين، أن تمنح دعماً قوياً للاقتصاد المنهك، وأن ترفع احتياطيات البلاد الضعيفة من العملة الصعبة.

وبدأت شركات السياحة الكبرى في أوروبا، العودة إلى تونس العام الماضي، بعدما عزفت عن البلاد على مدى ثلاثة أعوام، عقب الهجوم على شاطئ في سوسة، والذي أسفر عن مقتل 39 سائحاً، وهجوم منفصل على متحف باردو في العاصمة تونس، أدى لمقتل 21 شخصاً.

وتفيد بيانات البنك المركزي، أن إيرادات السياحة في 2018، زادت بنحو 45 % مقارنه مع عام 2017، لتصل إلى 4.09 مليار دينار "1.36 مليار دولار".

وقفز عدد السائحين إلى 8.3 مليون من سبعة ملايين في 2017، وشغل الفنادق سائحون من الجزائر وروسيا وأجزاء أخرى في أوروبا.

وتتوقع تونس، أن يصل عدد السائحين إلى تسعة ملايين، لأول مرة في 2019.