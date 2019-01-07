لبنان يؤكد انعقاد القمة العربية الاقتصادية في بيروت 19 الجاري

الشارقة 24 – واس:

أكد الرئيس اللبناني ميشال عون، يوم الإثنين، أنّ القمة العربية التنموية الاقتصادية والاجتماعية، ستعقد في بيروت يوم 19 الجاري، وليس هناك أي تغيير في موعدها.

ولفت عون، في تصريح له، إلى أن وجود الحكومة في مرحلة تصريف الأعمال ليس سبباً، لتأجيل القمة، لأن الحكم استمرارية والحكومة الحالية تمارس صلاحياتها، وفقاً للأصول والقواعد الدستورية المعتمدة.

وشدّد الرئيس اللبناني، على أن كل الترتيبات المتعلقة بتنظيم القمة أنجزت، ولبنان جاهز لاستقبال القادة العرب، لمناقشة الموضوعات الواعدة على جدول أعمال القمة.