3 تريليونات دولار احتياطي الصين من النقد الأجنبي في ديسمبر

الشارقة 24 – وام:

ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، إلى قيمة 3.07 تريليون دولار أميركي مع نهاية شهر ديسمبر 2018، بزيادة 11 مليار دولار عن شهر نوفمبر من نفس العام، بعد أن سجّل خسائر متواصلة لمدة ثلاثة أشهر منذ أغسطس، بحسب البيانات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي الإثنين.

وعزت إدارة الدولة للنقد الأجنبي ارتفاع احتياطات الصين من النقد الأجنبي في شهر ديسمبر إلى عوامل عدّة، تشمل العملات غير المقومة بالدولار، والزيادات الكبيرة في أسعار سندات الخزانة للدول الكبرى، بالإضافة إلى تغيرات أسعار الأصول.