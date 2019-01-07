بزيادة 11 مليار دولار

3 تريليونات دولار احتياطي الصين من النقد الأجنبي في ديسمبر

  • الإثنين 07, يناير 2019 في 9:58 م
  • البنك المركزي الصيني في بكين - أرشيفية
    البنك المركزي الصيني في بكين - أرشيفية
أعلنت البيانات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي الصيني الإثنين، ارتفاع احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، إلى 3.07 تريليون دولار مع نهاية شهر ديسمبر 2018، بزيادة 11 مليار دولار عن شهر نوفمبر من نفس العام.
الشارقة 24 – وام:
 
ارتفعت احتياطيات الصين من النقد الأجنبي، إلى قيمة 3.07 تريليون دولار أميركي مع نهاية شهر ديسمبر 2018، بزيادة 11 مليار دولار عن شهر نوفمبر من نفس العام، بعد أن سجّل خسائر متواصلة لمدة ثلاثة أشهر منذ أغسطس، بحسب البيانات الجديدة الصادرة عن البنك المركزي الإثنين.
 
وعزت إدارة الدولة للنقد الأجنبي ارتفاع احتياطات الصين من النقد الأجنبي في شهر ديسمبر إلى عوامل عدّة، تشمل العملات غير المقومة بالدولار، والزيادات الكبيرة في أسعار سندات الخزانة للدول الكبرى، بالإضافة إلى تغيرات أسعار الأصول.