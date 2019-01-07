"اقتصادية عجمان" تنجز التحول الرقمي في الخدمات بنسبة 100 %

الشارقة 24 – وام:

استكملت دائرة التنمية الاقتصادية في عجمان، المرحلة الأخيرة من التحول الرقمي في الخدمات المقدمة للمتعاملين، حيث استطاعت أن تكون من بين أوائل المؤسسات والدوائر الحكومية التي ساهمت في تحقيق خطة المائة يوم الثالثة للتحول الرقمي في الإمارة، وبالتالي تفعيل غايات حكومة عجمان الرقمية والمتمثلة في توفير خدمات مصممة وفقاً لأعلى المعايير والنظم العالمية الناجحة، تحقيقاً لرغبة المتعاملين ووصولاً لأعلى مستويات السعادة لديهم.

وأكد سعود سلطان الشمري، مدير إدارة التسجيل التجاري بالدائرة، أهمية الإنجاز الذي حققته الدائرة في التحول الرقمي الشامل لمختلف خدماتها، مشيراً إلى التزامها الكامل بمواكبة توجهات حكومة الإمارة فيما يتعلق بالخدمات الرقمية المقدمة للعملاء من أفراد ومستثمرين ورجال أعمال، حيث تسهم الخدمات الرقمية في تسهيل ممارسة الأعمال، وتحسين تجربة المتعاملين، كما أنها تعزز تنافسية الإمارة وتدعم خطط الدائرة في جذب المستثمرين وتشجيع ريادة الأعمال.