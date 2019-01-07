1.2 مليار درهم تصرفات العقارات في دبي الإثنين

الشارقة 24 – وام:

حققت التصرفات العقارية في دائرة الأراضي والأملاك في دبي، أكثر من 1.2 مليار درهم، حيث شهدت الدائرة الإثنين، تسجيل 124 مبايعة، بقيمة 550 مليون درهم، منها 23 مبايعة للأراضي بقيمة 400 مليون درهم، و101 مبايعة للشقق والفلل بقيمة 150 مليون درهم .

وجاءت أهم مبايعات الأراضي بقيمة 190 مليون درهم في منطقة برج خليفة، تليها مبايعة بقيمة 130 مليون درهم، في منطقة النهدة الأولى، تليها مبايعة بقيمة 13 مليون درهم، في منطقة وادي الصفا 3 .

وتصدرت منطقة الحبية الثالثة، المناطق من حيث عدد المبايعات إذ سجلت 6 مبايعات، بقيمة 11 مليون درهم، وتلتها منطقة وادي الصفا 6 بتسجيلها 3 مبايعات، بقيمة 9 ملايين درهم، وثالثة في وادي الصفا 5 بتسجيلها 3 مبايعات، بقيمة 9 ملايين درهم.