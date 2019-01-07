الصين: لدينا نوايا طيبة لحل المشكلات التجارية مع أميركا

الشارقة 24 – رويترز:

أعلنت وزارة الخارجية الصينية، يوم الإثنين، أن بكين لديها نوايا طيبة، للعمل مع الولايات المتحدة، على حل الخلافات التجارية، حيث يستأنف أكبر اقتصادين في العالم، محادثات تهدف إلى إنهاء خلافاتهما التجارية.

وبدأ مسؤولون أميركيون اجتماعات، هذا الأسبوع، مع نظرائهم في بكين، في أول محادثات مباشرة، منذ أن اتفق الرئيس الأميركي دونالد ترامب، والصيني شي جين بينغ، في ديسمبر الماضي، على هدنة مدتها 90 يوماً، في حرب تجارية، تسببت في اضطراب الأسواق العالمية.

وكان ترامب، قد أعلن الأحد، أن المحادثات التجارية مع الصين، تسير بشكل جيد للغاية، وأن الضعف في الاقتصاد الصيني، منح بكين سبباً للعمل على التوصل لاتفاق.

وفرض ترامب تعريفات جمركية، على واردات صينية، بمئات المليارات من الدولارات لحمل بكين، على تقديم تنازلات بخصوص قضايا عديدة، منها الدعم الصناعي والقرصنة، ما أثار ردوداً انتقامية من الصين.