الذهب يصعد والدولار يتراجع في ميزان الاقتصاد

الشارقة 24 – رويترز:

ارتفعت أسعار الذهب الإثنين، مدعومة بانخفاض الدولار بفعل توقعات بأن مجلس الاحتياطي الاتحادي "البنك المركزي الأمريكي" قد يبطئ من وتيرة تشديد السياسة النقدية في 2019.

وما زال سعر البلاديوم في المعاملات الفورية يفوق قليلاً سعر الذهب، وكان قد تجاوز مستوى 1300 دولار للأوقية "الأونصة" يوم الجمعة ليصل إلى أعلى مستوى على الإطلاق عند 1310 دولارات.

وبحلول الساعة 0752 بتوقيت جرينتش، كان السعر الفوري للذهب مرتفعاً نحو 0.4% إلى 1290.42 دولار للأوقية، وزاد سعره في العقود الأميركية الآجلة 0.5% إلى 1291.90 دولار للأوقية.

وكان المستثمرون يتوقعون استمرار مجلس الاحتياطي على مسار تشديد السياسة النقدية بعدما رفع الفائدة 3 مرات في العام الماضي، لكن الخلاف التجاري الحالي وأرباح الشركات المخيبة للآمال، التي أُعلنت في الآونة الأخيرة بددت هذه التوقعات.

وتراجع مؤشر الدولار، الذي يقيس أداء العملة الأميركية أمام سلة من 6 عملات رئيسية منافسة، بنسبة 0.2%.

وتسببت موجة صعود الأسهم الآسيوية بفعل موقف المركزي الأميركي الأكثر ميلاً إلى التيسير النقدي، وبيانات الوظائف الأميركية القوية في الحد من الزخم التصاعدي للمعدن الأصفر.

ومن بين المعادن النفيسة الأخرى، ارتفع البلاديوم في المعاملات الفورية 0.2% إلى 1302.80 دولار للأوقية، وزادت الفضة 0.4% إلى 15.75 دولار للأوقية، بينما استقر البلاتين عند 822.74 دولار، بعدما لامس أعلى مستوى له في أكثر من شهر عند 829.30 دولار في وقت سابق من الجلسة.