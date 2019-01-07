"خليفة الصناعية" تطلق مجمع اللدائن البلاستيكية

الشارقة 24 – وام:

أطلقت مدينة خليفة الصناعية، إحدى أسرع المناطق الصناعية نمواً في الشرق الأوسط والتابعة لموانئ أبوظبي، مجمع اللدائن البلاستيكية، الذي سيلعب دوراً مهماً، في دعم نمو وتطور قطاع تحويل اللدائن البلاستيكية، في إمارة أبوظبي، ودولة الإمارات.

جاء ذلك، على هامش مشاركتها، في فعاليات معرض "عرب بلاست 2019"، الذي انطلقت فعالياته، يوم الأحد، في مركز دبي التجاري العالمي، حيث يأتي تطوير هذا المشروع الجديد، من خلال تعاون استراتيجي، بين موانئ أبوظبي، وشركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك".

ويهدف المجمع، إلى لعب دور رئيس، في دفع عجلة نمو وتنوع الاقتصاد الوطني، حيث تبلغ طاقته الإنتاجية 300-400 ألف طن من المنتجات البلاستيكية سنوياً، وسيوفر 7 آلاف فرصة عمل جديدة، وليسهم بالتالي بنحو 2,5 مليار دولار أميركي، في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة أبوظبي، بحلول عام 2025.

وفي ظل التوقعات، التي تشير إلى أن قيمة سوق الصادرات لهذا القطاع، ستصل 500 مليون دولار أميركي سنوياً، سيعمل المجمع الجديد على ترسيخ مكانة أبوظبي الرائدة، في تطوير أحدث ابتكارات الاستدامة والتكنولوجيا، في مجال الصناعات البلاستيكية، بما في ذلك التقنيات الجديدة والمتطورة وتقنيات اللدائن البلاستيكية، مثل المواد المركبة والطباعة ثلاثية الأبعاد.

وأوضح الكابتن محمد جمعة الشامسي الرئيس التنفيذي لموانئ أبوظبي، أنه من خلال هذا التعاون الاستراتيجي مع "شركة بترول أبوظبي الوطنية"، ستساهم مدينة خليفة الصناعية، في الارتقاء بمكانة أبوظبي كأحد المراكز العالمية، لتحويل اللدائن البلاستيكية، فضلاً عن تعزيز التنوع الصناعي لدولة الإمارات، تماشياً مع "رؤية أبوظبي الاقتصادية 2030".

من جهته، أكد سمير شاتورفيدي الرئيس التنفيذي لمدينة خليفة الصناعية، أن أبوظبي تشكل الموقع الأمثل لشركات تحويل اللدائن البلاستيكية، التي تسعى للوصول إلى الأسواق الإقليمية الدولية.

بدوره، أشاد عبد العزيز الهاجري مدير دائرة الغاز والتكرير والبتروكيماويات في شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك"، بالتعاون مع "موانئ أبوظبي"، ومدينة خليفة الصناعية، لدعم وتطوير قطاع الصناعات التحويلية في دولة الإمارات.