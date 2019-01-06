إلغاء 8 رحلات من لوفتهانزا بسبب إضراب موظفي الأمن بمطاري برلين

الشارقة 24 - د ب أ:

أعلنت شركة لوفتهانزا الألمانية للطيران، الأحد، أنها ستضطر إلى إلغاء 8 رحلات كان مقرراً تسييرها صباح غد الاثنين، وذلك بسبب الإضراب التحذيري لموظفي الأمن في مطاري العاصمة الألمانية برلين.

وأوضحت أكبر شركة طيران ألمانية، أن الرحلات الملغاة هي أربع رحلات بين مطار برلين-تيجل، ومطار فرانكفورت، وأربع أخرى بين مطار برلين-تيجل ومطار ميونخ.

وتابعت الشركة أن الركاب المتأثرين بهذا الإلغاء، وعددهم 850 راكباً يمكنهم استخدام تذاكرهم في الانتقال بالسكك الحديدية، لأن الركاب يمكن ألا يجدوا في هذا الوقت إمكانية للوصول إلى رحلاتهم الجوية التي حجزوها.

وتأتي الدعوة إلى الإضراب على خلفية فشل مفاوضات الأجور، التي جرت حتى الآن على المستوى الاتحادي، بين الرابطة الاتحادية لشركات السلامة الجوية ونقابة "فيردي" بخصوص أجور نحو 23 ألف عامل في السلامة الجوية.