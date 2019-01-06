وفد تجاري أميركي يصل إلى بكين لإجراء مباحثات تجارية

الشارقة 24 – رويترز:

وصل وفد تجاري أميركي، يضم نائب الممثل التجاري الأميركي جيفري جيريش، إلى العاصمة الصينية بكين الأحد، استعداداً لخوض مباحثات تجارية مع مسؤولين صينيين، تستمر لعدة أيام.

وتنطلق المباحثات الإثنين السابع من يناير، وستكون أول مباحثات تجارية مباشرة بين الطرفين منذ لقاء جمع الرئيسين الأميركي دونالد ترامب، ونظيره الصيني شي جين بينغ في ديسمبر، واتفقا فيه على هدنة من الحرب التجارية تستمر تسعين يوماً.

ويسعى الطرفان، وهما أكبر اقتصادين في العالم، لإنهاء نزاع يُلحق ضرراً متزايداً بالاقتصاد في البلدين ويعكر صفو الأسواق المالية العالمية.