85مليار درهم فائض الودائع على القروض لدى بنوك الإمارات

الشارقة 24 – وام:

واصلت الودائع تفوقها على القروض لدى البنوك العاملة في دولة الإمارات بمقدار 85 مليار درهم خلال الـ 11 شهراً الأولى من العام 2018، الأمر الذي يظهر زيادة حجم السيولة المتوفرة لديها، وذلك وفقاً للأرقام الصادرة مصرف الإمارات المركزي.

وفي ظل الزيادة المضطردة للسيولة لدى البنوك فقد انعكس ذلك إيجابياً على قوة ملاءتها المالية، وهو ما عزز بدوره من جميع المؤشرات الخاصة بعملها، وارتفعت نسبة الأصول السيولة المؤهلة في نهاية شهر نوفمبر 2018 إلى 17% مقارنة مع 16.5% في شهر أكتوبر من العام ذاته، كذلك زادت نسبة كفاية رأس المال بشقية الأول والثاني إلى 18.2%..

وكان للارتفاعات المتوالية لأسعار الفائدة خلال الفترة الماضية دوراً كبيراً في زيادة إقبال العملاء على الاستثمار في الودائع، وذلك بقصد تحقيق مكاسب مضمونة خاصة في ظل حالة عدم الاستقرار التي تشهدها الأدوات الاستثمارية الأخرى.

وتفصيلاً فقد أظهرت أرقام المصرف المركزي ارتفاع اجمالي رصيد الودائع لدى الجهاز المصرفي في الدولة إلى 1.739 تريليون درهم تقريباً في نهاية شهر نوفمبر 2018، بزيادة قدرها 112 مليار درهم مقارنة مع 1.627 تريليون درهم في شهر ديسمبر من العام 2017.

وجاء الدعم للارتفاع المسجل في هذه البند من الزيادة التي شهدتها ودائع المقيمين البالغة 1.535 تريليون درهم تقريباً مع نهاية شهر نوفمبر من 2018، مقارنة مع 1.435 تريليون درهم نهاية شهر ديسمبر من العام 2017.

كذلك فقد قفزت ودائع الحكومة من 212 مليار درهم إلى 303.5 مليار درهم في نفس فترة المقارنة.

وعلى مستوى القروض فقد بلغ اجمالي رصيدها 1.653 تريليون درهم في شهر نوفمبر من 2018 مقارنة مع 1.58 تريليون درهم في نهاية ديسمبر من 2017 .

يشار إلى أن البنوك العاملة في الدولة كانت شهدت فجوة كبيرة بين القروض والودائع، لكنها اخذت بالتقلص التدريجي خلال النصف الأول من العام 2017 قبل أن تعاود السيولة تحسنها بقوة مع بداية الربع الثالث من العام ذاته، ما مكن الودائع من التفوق مجدداً على القروض.