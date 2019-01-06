العمال في بودابست يحتجون ضد قانون العمل الجديد

الشارقة 24 – رويترز:

نظمت أحزاب معارضة واتحادات عمال وجماعات مدنية احتجاجات في العاصمة المجرية، ضد قانون عمل جديد من شأنه أن يزيد ساعات العمل الإضافية.

والقانون الجديد من شأنه إضافة ساعتين إلى متوسط يوم العمل أو ما يعادل يوم عمل إضافي في الأسبوع، بما يصل إلى 400 ساعة عمل إضافي في العام.

وواجه تعديل قانون العمل الذي أقره البرلمان الشهر الماضي انتقادات حادة وأثار أكبر احتجاجات في الشوارع منذ أكثر من عام.

وانتقد حزب "فيدس" الحاكم في بيان يوم الخميس، الاحتجاجات، ووصفها بأنها جزء من حملة قبل انتخابات البرلمان الأوروبي المزمعة في مايو المقبل لمساعدة داعمي الهجرة الجماعية إلى دول الاتحاد الأوروبي.