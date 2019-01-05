"إس آر إس" تستثمر 160 مليون درهم في المنطقة الحرة بالحمرية

الشارقة 24:

أعلنت مجموعة "إس آر إس ميدل إيست ش.م.ح"، التي تضم تحالفاً من 3 من أكبر الشركات العالمية في مجالها، عن اختيارها لإمارة الشارقة وجهة لأحدث مشاريعها الاستثمارية في منطقة الشرق الأوسط، وذلك بعد اعتماد المنطقة الحرة بالحمرية نقطة انطلاق لعملياتها التشغيلية في المنطقة.

ويشمل استثمار المجموعة الطويل الأمد في المنطقة الحرة بالحمرية، والذي يبلغ حجمه 160 مليون درهم، إنشاء مبنى حديث ومتطور لتوفير خدمات صناعية متخصصة في معالجة النفايات النفطية، وتقديم خدمات تجارية تشمل التجارة والاستيراد وتزويد السفن بالوقود، حيث بدأ العمل في تشييد المبنى الخاص بهذا الاستثمار الاستراتيجي للمجموعة مع توقعات باستكمال أعمال التشييد وافتتاح المشروع رسمياً مطلع العام 2020.

وأشار سعود سالم المزروعي، مدير هيئة المنطقة الحرة بالحمرية إلى أن اختيار مجموعة "إس آر إس ميدل إيست"، لإمارة الشارقة كمركز لخدماتها وعملياتها في منطقة واسعة كالشرق الأوسط، لهو دليل واضح على المكانة العالمية البارزة، التي تحتلها إمارة الشارقة على الساحة الاستثمارية العالمية، مؤكداً أن القيمة المضافة التي توفرها الشارقة للاستثمارات الأجنبية المباشرة تجعل من الإمارة الوجهة الأبرز لتأسيس الأعمال والتوسع نحو أسواق واعدة، حيث تثبت الرؤية الحكيمة والمتقدمة لصاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي، عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة بتنويع الاقتصاد وترسيخ أسسه القائمة على المعرفة والابتكار، أن الإمارة نجحت بالفعل في توطيد مكانتها كوجهة بارزة للشركات العالمية.

وأضاف المزروعي بأن المنطقة الحرة بالحمرية وعبر استقطابها لأبرز الشركات والتكتلات والمجموعات العالمية المتخصصة، قد باتت خياراً مثالياً للاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث تتابع باستمرار الاستثمار في تطوير البنية التحتية وتحسينها لتواكب المتطلبات اللوجستية للشركات الكبيرة والمتوسطة والصغيرة.