"الاتحادية للضرائب" تتلقى 650 ألف إقرار

الشارقة 24 – وام:

أكد سعادة خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب أن الهيئة حققت إنجازات عديدة خلال العام الأول لتطبيق ضريبة القيمة المضافة سواء من حيث آليات التطبيق التي تميزت بالبساطة والوضوح بأنظمة إلكترونية تعد الأحدث من نوعها في هذا المجال أو من حيث مستوى استجابة قطاعات الأعمال للتطبيق بمعدلات التزام جيدة إذ وصل عدد الإقرارات التي تلقتها الهيئة إلى 650 ألف إقرار.

وأضاف أن نظام ضريبة القيمة المضافة حظي بإشادة الخبراء والمتخصصين والعديد من الجهات الرسمية محلياً وإقليمياً ودولياً، مشيراً إلى أنه رغم التحديات التي كانت متوقعة في بداية التطبيق كما حدث في التجارب المماثلة في العديد من دول العالم إلا أنه تم تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولة الإمارات بنجاح كبير بآليات تميزت بالسلاسة والمرونة بعد أن تم توفير بيئة تشريعية متطورة متوافقة مع أحدث وأفضل المعايير.

جاء ذلك بمناسبة مرور عام على بدء تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي دخلت حيز التنفيذ اعتباراً من بداية شهر يناير عام 2018 بنسبة 5 % على توريد معظم السلع والخدمات.

وقال مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب إن الهيئة أرست بالتعاون مع الجهات المختصة دعائم نظام شامل متوازن لتكون الإمارات من أوائل الدول في العالم التي طبقت نظاماً ضريبياً إلكترونياً بالكامل دون أية تعاملات ورقية يشجع على الامتثال الطوعي للأعمال بإجراءات ميسرة وسريعة، وذلك استناداً لأعلى معايير الشفافية والدقة في ظل توجيهات القيادة الرشيدة لجعل الإمارات من أفضل دول العالم بحلول عام 2021 والمساهمة في الحفاظ على المكانة التنافسية المتقدمة للدولة.

وكشف مدير عام الهيئة الاتحادية للضرائب عن أن عدد المسجلين لضريبة القيمة المضافة خلال العام الأول من التطبيق تجاوز 296 ألف مسجل من الشركات والمجموعات الضريبية وأعضائها، مشيراً إلى أن نسب الامتثال الضريبي في دولة الإمارات تشهد ارتفاعاً ملحوظاً.