"ستيل فاب 2019" يستقطب الدول الرائدة في مجال الأعمال المعدنية

الشارقة 24:

يشهد معرض الأعمال المعدنية "ستيل فاب 2019" الذي يستضيفه مركز إكسبو الشارقة خلال الفترة من 14-17 يناير الجاري، مشاركة العديد من الدول الرائدة في مجال صناعة الصلب واللحام والمعادن، عبر أجنحة وطنية تضم كبريات الشركات التجارية والمُصنّعة في العالم.

ويستضيف "ستيل فاب" الحدث التجاري الأضخم من نوعه في مجال صناعة المعادن والصلب على مستوى منطقة الشرق الأوسط، والذي يحظى بدعم اتحادات دولية رائدة في القطاع، للمرة الأولى جناحاً وطنياً للمملكة المتحدة يضم 6 من أكبر الشركات الصناعية البريطانية.

كما يستضيف المعرض في نسخته الخامسة عشرة، العديد من الأجنحة الوطنية، وفي مقدمتها إيطاليا والصين والهند وتركيا وتايوان، إلى جانب "معرض إيسن لقص ولحام المعادن العالمي" الذي يّشارك للمرة الثانية على التوالي بجناح خاص يضم أكثر من 13 شركة ألمانية.

وتتزامن الدورة الـ15 من "ستيل فاب" التي تقام فعالياتها على امتداد ست قاعات تحت مظلة مركز إكسبو الشارقة، ووسط حضور واسع للشركات الإماراتية، مع "معرض "فاستنرز ورلد الشرق الأوسط" التجاري المتخصص بوسائل التثبيت الصناعية وأنظمة التجميع والتركيب وتكنولوجيا تصنيع وسائل التثبيت وخدمات التخزين والخدمات اللوجستية.

وقال سعادة سيف المدفع الرئيس التنفيذي لمركز إكسبو الشارقة، إن "تزايد عدد الأجنحة الوطنية المشاركة في "ستيل فاب" من عام إلى عام، والتي تمثلت خلال دورة المعرض الماضية بحضور الجناح الألماني في إطار اتفاقية التعاون المُوقّعة بين إكسبو الشارقة وشركة "ميسي إيسن" الألمانية، والتي تتوّجت هذا العام بمشاركة المملكة المتحدة بجناح وطني، يُعزّز مكانة الحدث ويؤكد أهميته المتنامية على الصعيدين الدولي والإقليمي سواء لرواد صناعة وتوريد الأعمال المعدنية أو للشركات والمصانع على مستوى المنطقة".

واعتبر المدفع أن مشاركة معرض "شويسن وشنايدن" الألماني الذي يُعد واحداً من أكبر التجمعات الأوروبية للحام والقطع والتشطيب، بالإضافة إلى حضور نخبة الشركات البريطانية إلى جانب العديد من أجنحة الدول الرائدة في مجال الأعمال المعدنية، من شأنه أن يُوفر قيمة مضافة للمعرض، ويُتيح تشكيلة أوسع من أحدث المنتجات والحلول التقنية المتقدمة، ويُعزّز مستوى التنافس بين العارضين لجذب المتعاملين والشركاء المحتملين من مختلف أسواق المنطقة وخاصة الخليجية منها، التي تشهد العديد من مشاريع تطوير البنية التحتية وتحتاج إلى مواكبة كل جديد في مجال تكنولوجيا الأعمال المعدنية.

ويجمع الحدث أكثر من 300 شركة تمثل نُخبة المُصنّعين والمُورّدين العالميين الذين يعرضون أحدث الابتكارات لأكثر من 1000 علامة تجارية دولية رائدة في مجال اللحام والقصّ والجلخ ومعدات وأدوات تصنيع الأنابيب وإعداد الألواح المعدنية الجاهزة وغيرها من التقنيات والحلول والخدمات المساندة.