"غرفة الشارقة" تختتم تقييم المنشآت المشاركة في "التميّز الاقتصادي"

الشارقة 24:

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة انتهاء مراحل التقييم لكافة المُنشآت المشاركة في الدورة الثالثة من "جائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي" لعام 2018، إحدى مبادرات الغرفة الهادفة إلى نشر ثقافة الجودة والتميّز في القطاع الخاص الإماراتي والخليجي.

ووضعت فرق التقييم الدرجات التقديرية والتقارير الختامية تمهيداً لعرضها على لجان التحكيم، وذلك في ضوء إنهاء فرق التقييم التي ضمّت عدداً من الكوادر الوطنية، زياراتها الميدانية التي استمرت على مدى أسبوعين وشملت جميع المنشآت المشاركة بالجائزة.

وأكدت ندى عبد السلام الهاجري منسق عام جائزة الشارقة للتميّز الاقتصادي، أن الجائزة حظيت باهتمام واسع في دورتها الثالثة من جانب مجتمعي الأعمال المحلي والخليجي، موضحة حرص غرفة الشارقة الدؤوب على تعزيز دور الجائزة في تنمية وتطوير أداء وكفاءة القطاع الخاص في إمارة الشارقة بشكل خاص ودول مجلس التعاون الخليجي بشكل عام.

وأوضحت الهاجري أن فرق التقييم أنجزت مهامها في إطار مرحلة الزيارات الميدانية والتقييم الأوّلي والدرجات التقديرية، مشيرة إلى أن لجنة التحكيم بصدد عقد اجتماع خلال شهر يناير الجاري لاعتماد النتائج قبل رفعها لمجلس أمناء الجائزة.

وأشارت الهاجري إلى أن غرفة الشارقة حرصت على استقطاب عدد من الكوادر الوطنية المتخصصة في مختلف مجالات التقييم التي تشمل التميّز المؤسسي والممارسات الخضراء والمسؤولية المجتمعية وريادة الأعمال والمشاريع الناشئة، ضمن فرق التقييم التي تولت وضع الدرجات التقديرية للمنشآت المشاركة بالجائزة.