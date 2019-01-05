رئيس الاحتياطي الفدرالي يرفض الاستقالة إذا طلب منه ترامب

الشارقة 24 – أ ف ب:

جدد رئيس الاحتياطي الفدرالي الأميركي "البنك المركزي"، يوم الجمعة، تأكيد استقلالية هذه المؤسسة، وأعلن بدون تردد، أنه لن يستقيل إذا طلب منه الرئيس دونالد ترامب ذلك.

ورداً على سؤال خلال مؤتمر في أتلانتا، عما إذا كان سيستقيل إذا طلب منه الرئيس ذلك، أجاب جيروم بأول "كلا".

وتعرض باول في الآونة الأخيرة، لحملة انتقادات من جانب ترامب، في ضوء قرارات الاحتياطي رفع معدلات الفائدة.

وعلى غرار ترامب، يرى مستثمرون واقتصاديون، أن الاحتياطي الفدرالي لا يلاحظ مؤشرات التباطؤ التي بدأت تظهر في الاقتصاد الأميركي.

لكن باول شدد على أن ليس للبنك المركزي سياسة معدة مسبقاً، وأن مؤسسته ستتعامل سريعاً وبليونة مع أية إشارة اقتصادية.

وأوضح أن أي اجتماع مع ترامب ليس مقرراً في المرحلة الراهنة، ما يتنافى ومعلومات صحافية أفادت بأن مستشاري ترامب يحاولون جمع الرجلين، في محاولة لتهدئة التوتر.

وأكد باول الذي عينه ترامب على رأس الاحتياطي الفدرالي، أنه ليس لدية أية معلومة في هذا الصدد، ولا شيء مقرراً.