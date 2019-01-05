7 يناير مباحثات تجارية في بكين بين الصين وأميركا

الشارقة 24 – رويترز:

تعقد الصين والولايات المتحدة مباحثات تجارية على مستوى نواب الوزراء في بكين يومي السابع والثامن من يناير، مع سعي الجانبين لإنهاء نزاع يُلحق ضرراً متزايداً بالاقتصاد في البلدين، ويعكر صفو الأسواق المالية العالمية.

وانخرط البلدان في حرب تجارية معظم العام الماضي، وهو ما عطل تدفق سلع بمئات المليارات من الدولارات، وأذكى مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي.

وأعلنت وزارة التجارة الصينية في بيان على موقعها على الإنترنت أن فريق عمل بقيادة نائب الممثل التجاري الأميركي جيفري جيريش سيصل إلى الصين لإجراء "مباحثات إيجابية وبناءة" مع نظرائهم الصينيين.