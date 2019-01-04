ارتفاع مخزونات البنزين بساحل الخليج الأميركي لأعلى مستوى مسجل

الشارقة 24 – رويترز:

أظهرت بيانات من إدارة معلومات الطاقة الأميركية الجمعة، أن مخزونات البنزين في منطقة ساحل الخليج الأميركي ارتفعت إلى 89.2 مليون برميل الأسبوع الماضي، وهو أعلى مستوى مسجل.

وارتفعت مخزونات البنزين في أنحاء الولايات المتحدة، إلى 240 مليون برميل، وهو أعلى مستوى منذ يونيو.

وأشارت البيانات أيضاً إلى أن مخزونات نواتج التقطير، التي تشمل الديزل وزيت التدفئة، قفزت بمقدار 9.52 مليون برميل الأسبوع الماضي إلى 129.4 مليون برميل، وهي أكبر زيادة أسبوعية منذ ديسمبر 2016.

وأظهرت بيانات إدارة معلومات الطاقة أن معدلات تشغيل مصافي التكرير في الولايات المتحدة زادت 2.1 نقطة مئوية إلى 97.2 في المئة الأسبوع الماضي، وهو أعلى معدل مسجل لهذا الوقت من العام.

واستقر إنتاج النفط الأسبوع الماضي عند 11.7 مليون برميل يومياً.