الإسترليني يتخطى مستوى 1.27 دولار

الشارقة 24 – رويترز:

قفز الجنيه الإسترليني الجمعة، بعد أن سجل في الجلسة السابقة خسائر حادة، أثارتها مخاوف من تباطؤ اقتصادي عالمي، لكن حالة عدم اليقين التي تحيط بخروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي تقيد مكاسبه.

وهوى الإسترليني في جلسة الخميس إلى أدنى مستوى منذ أبريل 2017 متضرراً من مخاوف بشأن قوة الاقتصاد العالمي، وخصوصاً الاقتصاد الصيني، دفعت المستثمرين للتخلص من العملات التي تعتبر عالية المخاطر.

وتعافت العملة البريطانية الجمعة مع صعودها 0.7 بالمئة إلى 1.2727 دولار بحلول الساعة 1650 بتوقيت جرينتش، في حين ارتفعت 0.6 بالمئة مقابل العملة الأوروبية إلى 89.66 بنس لليورو.

وأكد متعاملون أن الإسترليني لقي أيضاً دعماً من تراجع العملة الأميركية أمام سلة من العملات الرئيسية.