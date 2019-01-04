رئيس المركزي الأميركي يتعهد بتهدئة أسواق المال

الشارقة 24 – رويترز:

تحرك جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي الجمعة، لتهدئة أسواق المال القلقة، بشأن تباطؤ الاقتصاد الأميركي، مؤكداً أن الزخم قوي وأن البنك المركزي سيستجيب للمخاطر النزولية التي تضعها السوق في الحسبان.

وأبلغ باول الجمعية الاقتصادية الأميركية: "سنتحلى بالصبر ونحن نراقب لنرى كيف يتطور الاقتصاد"، مضيفاً أن المركزي لا يمضي في مسار محدد مسبقاً لزيادات لأسعار الفائدة، ويشير إلى أنه قد يعلق تشديد السياسة النقدية مثلما فعل في 2016، وقال بأول: "نحن مستعدون دوماً لتحويل موقف السياسة ولتعديلها بشكل كبير".