الأسهم اليابانية تتبع نظيرتها الأميركية نحو هبوط حاد

الشارقة 24 - د ب أ:

أنهى مؤشر نيكي القياسي، جلسة التعاملات الصباحية، ببورصة طوكيو للأوراق المالية، يوم الجمعة، على انخفاض حاد، في أول جلسة تداول لهذا العام، بعد الخسائر الكبيرة التي منيت بها بورصة وول ستريت الأميركية، ليل الخميس.

وخسر مؤشر نيكي القياسي، المؤلف من 225 سهماً 607.37 نقطة، أو 3.03%، ليصل إلى 19407.40 نقطة مع نهاية الجلسة الصباحية، عند الساعة 11:30 صباحاً، بالتوقيت المحلي.

كما هبط مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، 33.58 نقطة، أو 2.25%، ليصل إلى 1460.51 نقطة.

وكانت الأسهم الأميركية، قد أغلقت على انخفاض ليل الخميس، حيث خسر مؤشر داو جونز الصناعي القياسي 2.83%، كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع لأسهم التكنولوجيا بنسبة 3.04%.

جاء هذا التراجع، بعد أن أعلنت شركة آبل العملاقة المتخصصة في صناعة التكنولوجيا، التي تنتج أجهزة آي فون وغيرها من أجهزة الكمبيوتر الشهيرة، عن تباطؤ مبيعاتها في الصين، في أول انخفاض، منذ أكثر من عشر سنوات، في مبيعاتها هناك.

وانخفض سعر سهم آبل، بما يقرب من 10%، يوم الخميس.