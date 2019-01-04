1.2 مليار برميل صادرات العراق النفطية في 2018

الشارقة 24 – وام:

بلغ مجموع صادرات العراق النفطية للعام الماضي 1.277 مليار برميل، وفقاً لما أعلنته وزارة النفط العراقي، التي كشفت عن تحقيقها إيرادات بلغت 83 ملياراً و680 مليون دولار، وبمعدل 5.081 مليار دولار شهرياً.

وذكرت شركة تسويق النفط "سومو"، التابعة للوزارة في إحصائية على موقعها الرسمي، أن مجموع الصادرات النفطية للعام 2018 بلغ ملياراً و277 مليوناً و671 ألف برميل، مبينة أن معدل التصدير الشهري بلغ 106 ملايين، و472 ألف برميل وبمعدل 3 ملايين و500 ألف برميل يومياً.

وأوضحت إحصائيات الشركة أن معدل سعر البيع الشهري للنفط الخام بلغ 60 دولاراً و48 سنتاً، مشيرة إلى أن 37 شركة عالمية من مختلف الجنسيات الآسيوية والأوروبية والأميركية اشترت النفط العراقي.