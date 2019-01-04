زيادة غير متوقعة في طلبات إعانة البطالة الأميركية

الشارقة 24 – رويترز:

زاد عدد الأميركيين المتقدمين بطلبات جديدة للحصول على إعانة البطالة، أكثر من المتوقع الأسبوع الماضي، لكن الاتجاه العام ظل يشير إلى سوق عمل قوية، رغم تقلبات الأسواق المالية.

وأكدت وزارة العمل الأميركية الخميس، أن طلبات الإعانة الجديدة زادت عشرة آلاف طلب إلى مستوى معدل في ضوء العوامل الموسمية بلغ 231 ألف طلب للأسبوع المنتهي في 29 ديسمبر.

وتقرر تعديل بيانات الأسبوع السابق، بالزيادة لتظهر خمسة آلاف طلب إضافي عن التقدير الأولي.

وكان اقتصاديون استطلعت آراؤهم، توقعوا زيادة طلبات إعانة البطالة إلى 220 ألفاً في أحدث أسبوع.

وتراجع المتوسط المتحرك لطلبات أربعة أسابيع، الذي يُعتبر مقياساً أدق لسوق العمل، لأنه يستبعد التقلبات الأسبوعية، بمقدار 500 طلب إلى 218 ألفاً و750 الأسبوع الماضي.