"اقتصادية الشارقة" تفتتح معرض "ريادة الأعمال الوطنية"

الشارقة 24:

افتتح سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، معرض ريادة الأعمال الوطنية 2018 الذي تنظمه الدائرة في مجلس ضاحية الخالدية، ويستمر حتى 7 يناير بمشاركة أكثر من 30 عارضاً، ويأتي تنظيم المعرض ضمن أهداف الدائرة الاستراتيجية لدعم القطاع الوطني والمشاريع التجارية لرواد الأعمال.

وحضر الافتتاح، سعادة خميس بن سالم السويدي رئيس دائرة شؤون الضواحي والقرى، والشيخ ماجد بن سلطان القاسمي، مدير دائرة شؤون الضواحي والقرى، وخلفان سعيد المري، رئيس مجلس ضاحية الخالدية، إلى جانب عدد من مسؤولي الدوائر والجهات الحكومية والشركاء الاستراتيجيين.

وتفقد سعادة رئيس الدائرة خلال الافتتاح، الأجنحة المشاركة في المعرض، حيث تم الاطلاع على المعروضات عن قرب، والحديث مع أصحابها للتعرف إلى منتجاتهم، ويقدم المعرض مجموعة من الفعاليات المتنوعة لجميع أفراد العائلة من مختلف الفئات العمرية.





سلطان بن هده: نشر ثقافة العمل الحر لدى الشباب ومساعدتهم في دعم أفكارهم الريادية

وأكد سعادة سلطان عبد الله بن هده السويدي، رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة: نعمل في دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة نحو تمكين الشباب من خلال تزويدهم بالمعارف والخبرات وتعزيز أواصر التعاون بينهم، الأمر الذي يعزز مكانة إمارة الشارقة، التي تعد بوابة للكثير من الأسواق الناشئة وفرصة قيمة لتطور ونمو العديد من رواد الأعمال، حيث يعتبر المعرض إحدى مبادرات الدائرة التي تهدف إلى دعم المشاريع الوطنية وتشجيعها بين مختلف الفئات وإشراكها مع بعضها، لتبادل الخبرات وتحقيق التعاون فيما بينهم، وأن الهدف من إقامة هذا المعرض والمعارض التسويقية الأخرى في مختلف مناطق الإمارة، هو الترويج لمنتجاتهم وخدماتهم والمساعدة في تسويقها، وتشجيعهم على الاستمرار وتحقيق الاستدامة لمشاريعهم وتعريف الجمهور بهم.

وأشار سعادته إلى أن تنظيم المعرض يعد خطوة رائدة لتفعيل مساهمة هذا القطاع في العائد الاقتصادي للإمارة، وإتاحة الفرص لأصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة من المواطنين لعرض منتجاتهم ومشاريعهم الواعدة والترويج لهم للارتقاء بالمستوى التجاري لأنشطتهم، وتشجيع الاستثمار المحلي للوصول إلى آفاق النجاح والاستدامة، ودفع عجلة الاقتصاد في الإمارة.

وأكد أن الهدف الأساسي هو تحقيق خطة التطوير الشامل التي بدأتها وبادرت بها الدائرة، وذلك تنفيذاً لرؤية صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة، وتوجيهاته السديدة بحتمية مساعدة المواطنين والمواطنات للدخول إلى الأسواق، وممارسة العمل الاقتصادي ودعم أعمالهم ومبادراتهم وأفكارهم، للانطلاق بأعمالهم إلى آفاق النجاح والاستدامة وفق معايير الاقتصاد العالمي والمتغيرات الدولية.

كما أشاد بدور الجهات المتعاونة في الحدث، لما قدمته من دور مهم في رعاية ودعم هذا المعرض، مما يشكل شراكة استراتيجية نوعية لها الأثر الملحوظ في نمو الرافد التجاري الوطني، ودعم الاقتصاد المستدام في الإمارة.

من جانبها أشارت أمل جاسم حبش نائب مدير إدارة الشؤون التجارية بدائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة، إلى أن دائرة التنمية الاقتصادية في الشارقة تعمل على تمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب المشاريع والمنشآت الصغيرة والمتوسطة، لتحقيق النجاح في ريادة الأعمال الوطنية بالدولة في كل القطاعات الاقتصادية.

وأكدت على أن تنظيم هذا المعرض يأتي استمراراً لجهود دائرة التنمية الاقتصادية بالشارقة للاستخدام الأمثل للمعارض كأحد أفضل آليات الترويج والتسويق التي تدعم رواد الأعمال وسيوفر المعرض العديد من الأنشطة والفعاليات والمنتجات، فضلاً عن كونه فرصة متميزة للتسوق. ويشارك في معرض "ريادة الأعمال السابع أكثر من 30 عارض من رواد الأعمال أصحاب المشاريع التجارية المتنوعة، وذلك لتقديم وعرض أفضل منتجاتهم التجارية المتميزة في مجالات اهتمام الأسرة من الملابس والأزياء والعبايات ومستلزمات المكياج والتجميل والإكسسوارات والحقائب، وكذلك العطور والبخور والأطياب، وأعمال المشغولات والمصوغات اليدوية المتميزة والمأكولات.