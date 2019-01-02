"غرفة الشارقة" تُطلق "عروض الربيع 2019" الخميس

الشارقة 24:

أعلنت غرفة تجارة وصناعة الشارقة عن انطلاق فعاليات "عروض ربيع الشارقة 2019" يوم الخميس 3 يناير الجاري ولغاية 16 فبراير المقبل، وذلك ضمن برنامج الحملات الترويجية التي تُنظّمها الغرفة دعماً لقطاع تجارة التجزئة في الإمارة.

وتشمل "عروض الربيع" لموسم هذا العام باقة متنوعة من الفعاليات التسويقية والأنشطة الترفيهية والتراثية التي تُغطّي مُختلف مناطق ومدن الشارقة، وذلك بالتعاون مع مجموعة عمل قطاع مراكز التسوق التجارية، وبالتنسيق مع عدد من الدوائر والهيئات الحكومية بالإمارة.

ويأتي تنظيم عروض ربيع الشارقة التي تقام على مدار 45 يوماً، بالتزامن مع العديد من الفعاليات الترويجية التي تشهدها الدولة خلال هذه الفترة من العام، والتي تهدف إلى تعزيز الدورة الاقتصادية وتنشيط الحركة التجارية ومختلف القطاعات وفي مقدمتها الفنادق والسياحة والسفر.

ويشهد الحدث حُسومات كبرى على أسعار مختلف أنواع المُنتجات والبضائع وأشهر العلامات التجارية. كما خصّصت المراكز التجارية والأسواق المركزية ومتاجر التجزئة المُنتشرة في الإمارة باقة كبيرة من الجوائز القيّمة والهدايا للمتسوّقين.

وأكد سعادة محمد أحمد أمين مدير عام غرفة الشارقة بالوكالة، أن عروض ربيع الشارقة هي واحدة من مبادرات الغرفة الثابتة على جدول فعالياتها الموسمية الرامية إلى تنمية اقتصاد الإمارة، وتعزيز الشراكة بين القطاعين الحكومي والخاص، ودعم القطاعين التجاري والسياحي خلال هذه الفترة من العام التي تشهد كثافة في أعداد المتسوقين من داخل الإمارة وخارجها.

وأضاف أمين على أهمية عروض ربيع الشارقة ودورها المتنامي من موسم إلى آخر في تنشيط حركة المبيعات في الإمارة وإشغال الفنادق والعديد من القطاعات، ونشر أجواء البهجة، وصولاً إلى تحقيق الاستدامة في اقتصاد الشارقة وتنويع ركائزه، والارتقاء بسمعة الإمارة كمركز تجاري رائد ووجهة سياحية وثقافية جاذبة على مستوى المنطقة.

من جانبه، أكد إبراهيم راشد الجروان منسق عام عروض الربيع، أن معظم مراكز التسوق في الشارقة بادرت إلى المشاركة في عروض ربيع الشارقة 2019، وإطلاق العروض الترويجية الجاذبة والأنشطة الترفيهية التي تتضمن حسومات وسحوبات على عدد كبير من الجوائز والهدايا اليومية والأسبوعية التي تشتمل على قسائم شرائية وغيرها الكثير من المفاجآت السارة للجمهور والمتسوقين.

وأشار الجروان إلى أن عروض ربيع الشارقة يُعتبر فرصة موسمية مواتية للاستفادة من العروض الترويجية والتخفيضات لشراء مختلف الحاجيّات والهدايا بأنسب الأسعار، كما يُعتبر من المواسم المميزة التي تدعم التجار ومجتمع الأعمال وتسهم في تنشيط حركة الأسواق وجذب الزوار والسياح إلى الإمارة وإعطاء زخم إضافي لقطاع تجارة التجزئة والفنادق ورفع حجم الإقبال على مراكز التسوق ومختلف مرافق ومعالم الإمارة السياحية وغيرها من الأنشطة الصحراوية.

وأضاف الجروان أن الترويج لعروض الربيع يعتبر فرصة مثالية لتعريف ضيوف الدولة والسياح القادمين لزيارة الإمارة وذلك من خلال عدد من البرامج السياحية للتعريف بالشارقة كوجهة سياحية والترويج للمناطق الطبيعية والصحراوية التي تشتهر بها الإمارة، إلى جانب المتاحف التي تزخر بها الشارقة، مثل مركز مليحة للآثار والمناطق الشرقية وتم اختيار هذه الأماكن الخارجية لما تتميز به خاصة في موسم الشتاء، الذي تصبح الحرارة فيه معتدلة ومناسبة تماماً للأنشطة الخارجية، سواء للأفراد أو بصحبة الأهل أو الأصدقاء، وفرصة لاكتشاف المناظر الطبيعية الخلابة إضافة إلى الترويج للمنتجات المحلية والتعرف على أبرز الحرف الإماراتية.

وأعلن "سيتي سنتر الشارقة" عن إطلاق "حملة شهر يناير" تبدأ في 10 يناير وتستمر لغاية 10 فبراير المقبل، تتيح للمتسوقين الدخول في سحوبات أسبوعية مقابل كل عملية شراء بقيمة 200 درهم في أي محل من المحلات في "سيتي سنتر"، لافتة إلى أن الجائزة الأسبوعية هي عبارة عن بطاقات "هديتي" بقيمة 10 آلاف درهم تمنح لشخصين إثنين، وذلك بمعدل فائزين أسبوعياً.

وتشهد الأيام المقبلة إعلان مراكز التسوق في الشارقة عن عروضها الترويجية وسحوباتها لهذا الموسم الذي يشكل فرصة مناسبة لمختلف الميزانيات ويتضمن مجموعة متنوعة من الأنشطة الترفيهية والتراثية المميزة التي تستهدف العائلات ومختلف الفئات العمرية بما فيهم الأطفال.