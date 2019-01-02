الإمارات تحول مليار درهم رسوماً جمركية لدول التعاون

الشارقة 24 – وام:

أعلنت الهيئة الاتحادية للجمارك أن إجمالي قيمة الرسوم الجمركية التي حولتها دولة الإمارات لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى تحويلات دول المجلس لدوائر الجمارك المحلية بلغ حوالي مليار درهم في عام 2018، وذلك عبر تنفيذ 168 ألفاً و726 معاملة "رقم استحقاق"، في إطار نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية بين دول المجلس الذي بدأ العمل به في نهاية أكتوبر 2015.

وأشارت الهيئة إلى أن قيمة الرسوم الجمركية التي تم تحويلها من قبل دولة الإمارات لدول الخليج العربية عن السلع والبضائع التي دخلت إلى تلك الدول عبر المنافذ الجمركية بالدولة بلغت ما يعادل 866.4 مليون درهم تمثل نسبة 84% من إجمالي المبالغ المحولة خلال عام 2018، عبر تنفيذ 134.3 ألف معاملة، بينما بلغت قيمة الرسوم الجمركية المحولة من دول مجلس التعاون لدوائر الجمارك المحلية في الدولة 136.8 مليون درهم كرسوم جمركية عن سلع، وبضائع دخلت إلى الدولة من المنافذ الخليجية، عبر تنفيذ 34.4 ألف معاملة، وهي تمثل نسبة 14% من إجمالي المبالغ المحولة عبر النظام خلال العام المذكور.

وأكد معالي علي سعيد النيادي مفوض الجمارك رئيس الهيئة إن نظام التحويل الآلي المباشر للرسوم الجمركية يمثل أحدث الأدوات التقنية التي تساهم في تعزيز التعاون الجمركي الخليجي، من خلال اختصار زمن تحويلات الرسوم الجمركية من عام في ظل نظام المقاصة اليدوية السابق إلى 30 يوماً فقط، في ظل نظام التحويل الآلي الذي تم العمل به بناءً على مبادرة إماراتية لتطوير نظام المقاصة الجمركية بين دول المجلس.

وأكد معاليه أن ارتفاع حجم تحويلات الرسوم الجمركية عبر النظام من قبل دولة الإمارات لدول مجلس التعاون، خلال العام المذكور يعكس الدور المحوري لدولة الإمارات في تطبيق النظام، حيث تعتبر الدولة بوابة الدخول الأولى لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، إضافة إلى كونها مركزاً تجارياً إقليمياً لمنطقة الشرق الأوسط والمناطق المجاورة.