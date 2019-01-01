70-75 % معدل إشغال الفنادق بالإمارات والشارقة في 2018

الشارقة 24 – ناصر فريحات:





نجح القطاع السياحي في الإمارات بشكل عام، والشارقة بشكل خاص، في تسجيل معدلات نمو جيدة، خلال العام الماضي 2018، على صعيد الحركة السياحية الوافدة للدولة، والأداء التشغيلي للفنادق، رغم التحديات التي تواجه صناعة السياحة على الصعيد العالمي، مع توقعات بأن يواصل القطاع مسيرة نموه، خلال الأعوام المقبلة، بفضل الدعم الحكومي، الأمر الذي رسخ جاذبية الإمارات بشكل عام، والشارقة بشكل خاص، على صعيد خارطة السياحة العالمية.

وحقق القطاع الفندقي في الشارقة، معدلاً جيداً، من حيث الإشغال خلال عام 2018، تراوح بين 70-75%، ليأتي ضمن التوقعات، في ظل تراجع السياحة عالمياً، والظروف الاقتصادية الصعبة التي سيطرت على العالم، في العام الماضي، مع توقعات إيجابية للعام الحالي 2019، خاصة مع نمو الحركة السياحية الصينية والهندية والروسية.

وكانت السياحة الداخلية، من أكثر الأسواق والقطاعات نمواً في 2018، ومن أهم روافد القطاع السياحي، حيث تجاوزت نسبتها من إجمالي الحركة السياحية في الفنادق 40% من النسبة العامة لإشغال الفنادق.

وتشير الإحصاءات، إلى أن نسبة السياحة البينية الداخلية من المواطنين، بلغت أكثر من 10% من إجمالي عدد المقيمين في فنادق الشارقة، حيث تركز سياحة الشارقة، في عملية الترويج السياحي، على عوامل التراث والثقافة والطبيعة التي تتمتع بها، إضافة إلى المهرجانات والفعاليات العالمية الكبرى.

وأكد مديرو ومسؤولو الفنادق في إمارة الشارقة، أن العروض والبرامج التي تنظمها الفنادق، أسهمت بشكل كبير في جذب الزوار والسياح إليها، وهو الأمر الذي انعكس على عدد النزلاء في فنادقها، خلال 2018.

وأشاروا إلى أن إمارة الشارقة، تعمل على تعزيز القطاع السياحي، الذي يعد مساهماً مهماً في اقتصاد الإمارة، من خلال رفع أعداد زوار الإمارة، بما يتماشى مع رؤيتها للعام 2021، لتكون من المساهمين الرئيسيين في رسم ملامح مستقبل السياحة في دولة الإمارات العربية المتحدة، مرتكزة على ما تمتلكه من مقومات متنوعة، وقاعدة قوية للقطاع السياحي.

وأكد سام الأسمر نائب الرئيس للإيرادات والتوزيع الإلكتروني في مجموعة روتانا للفنادق، أنه في ظل انتعاش الحركة في قطاعي الأعمال والترفيه بالدولة، حقق قطاع الضيافة، والذي يعد أحد أسرع القطاعات نمواً في الإمارات، أداءً جيداً في عام 2018، إذا ما أخذنا بالاعتبار الظروف الإقليمية والعالمية، هذا بالإضافة إلى عدد الفنادق الجديدة التي دخلت سوق الضيافة هذا العام، مضيفاً أن الأحداث والمعارض التي نظمت من قبل الجهات الحكومية ودوائر السياحة بالدولة، كانت السبب الرئيس في دعم أداء قطاع الضيافة في 2018.

وأشار الأسمر، إلى أن فنادق روتانا بالدولة، لاحظت زيادة في نسبة فترة إقامة مسافري الأعمال للدولة هذا العام، وأرجع الأمر إلى افتتاح وجهات سياحية وترفيهية جديدة في الدولة، حيث باتوا يدخلون أياماً إضافية لرحلتهم، لاستكشافها هذه الوجهات.

وعن توقعات أداء قطاع الضيافة في 2019، عبر الأسمر عن كامل تفاؤله، متوقعاً معدلاً قوياً في نسب إشغال الفنادق بأكثر من 76% في فنادق روتانا بالدولة، بفعل الأحداث المخطط لها في 2019، كبطولة كأس آسيا، والأولمبياد الخاص للألعاب العالمية، لافتاً إلى أن الإمارات ستشهد زيادة في نسبة مسافري الترفيه إلى الدولة، وأن الأسواق الرئيسة كألمانيا، والمملكة المتحدة، والمملكة العربية السعودية، والهند، والصين، ستستمر في قيادة الأسواق المصدرة للسياح إلى دولة الإمارات العربية المتحدة.

وأكد الأسمر، أن البنية التحتية المتطورة، وسهولة الاتصال مع العالم الخارجي، من خلال وجود شبكة قوية من رحلات الطيران، ستجعلان من الإمارات دائماً في مقدمة خيارات السياح، وستعززان من مكانة الدولة، على خارطة السياحة العالمية.

من جانبه، أوضح ربيع زين مدير عام فندق "راديسون بلو الشارقة"، أن حجوزات الفندق شهدت نسبة جيدة في عام 2018، مقارنة بالأوضاع الاقتصادية التي شهدها العالم مؤخراً، ورغم هذه التحديات تراوحت نسبة الإشغال المتوسط في الفندق بين 70-75%، حيث تعتبر هذه النسبة جيدة مقارنة بالتوقعات التي سادت، خلال العام الماضي.

وأشار زين، إلى إن نسبة جيدة من النزلاء، تأتي من أوروبا وروسيا ودول مجلس التعاون الخليجي، وخاصة من عمان والسعودية، وأضاف لاحظنا نمواً في إقبال السياح من الصين والهند، إضافة لسياحة الأعمال، التي جاءت من المؤتمرات والفعاليات المهمة التي تقام بالشارقة، إلى جانب السياحة البينية الداخلية، التي نالت نصيباً مهماً من هذه الحجوزات.

وتوقع زين، أن تستقطب دولة الإمارات، وإمارة الشارقة، أعداداً متزايدة من السياح، لمقوماتهما التشجيعية، التي تتنافس فيها جميع الوجهات السياحية العالمية، وتستقطب سنوياً مئات ألوف السياح من مختلف دول العالم، الأمر الذي جعلها تعزز من مكانتها على خريطة السياحة العالمية، في ظل العروض والباقات المميزة، التي تقدمها لجذب أنظار السوق المحلي والعالمي، على حد سواء.

من جهته، أشار ماجد ملحم مدير عام فندق قصر الإمارات للأجنحة الفندقية، إلى أن القطاع السياحي والفندقي بالإمارات شهد في العام الماضي، تحديات كثيرة، نتيجة ظروف مختلفة، منها تراجع الحالة الاقتصادية في مختلف دول العالم، والمنافسة الكبيرة بين الأسواق السياحية في العالم، الأمر الذي انعكس على حجم الإشغال والدخل في الفنادق، ولكن ورغم كل هذه الصعوبات حقق الفندق نسبة إشغال أكثر من 70 %.

وأوضح ملحم، أن السياح من دول مجلس التعاون الخليجي ومواطني الإمارات والمقيمين على أرضها، شكلوا النسبة الأكبر لقطاع الشقق الفندقية، وخاصة السياحة العائلية الخليجية، من عمان والسعودية، وتوقع أن تواصل الحركة السياحية في الإمارة نموها، وأن يستمر معدل الإشغال الجيد في الفندق، خلال عام 2019.