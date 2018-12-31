صعود مؤشرات بورصات المنطقة باستثناء العُمانية

الشارقة 24:

سجلت كافة مؤشرات أسواق المنطقة ارتفاعاً، في أدائها، في ثاني تداولات الأسبوع، في جلسة، يوم الإثنين، باستثناء تراجع وحيد للسوق العمانية، وفي ظل ذلك نجحت سوق دبي في تحقيق ارتفاع ملحوظ، بقيادة أسهم النقل والخدمات، ليرتفع مؤشرها ويقفل عند مستوى 2529.75 نقطة، مرتفعة بنسبة 2.40%.

وارتفعت السوق السعودية بشكل بسيط، بعد تباين أداء القطاعات لترتفع إلى مستوى 7826.73 نقطة بأرباح نسبتها 0.22%، وعادت السوق الكويتية للصعود ليرتفع مؤشرها العام بما نسبته 0.05%، بعدما أقفل التعاملات عند مستوى 5267.36 نقطة، أما السوق البحرينية فسجلت ارتفاعاً نسبته 0.37% ليغلق مؤشرها العام عند مستوى 1337.26 نقطة، بدعم من قطاعي البنوك والتأمين، وأخيراً تراجع أداء السوق العمانية بضغط من قطاعي المال والصناعة، وكان هذا التراجع بنسبة 0.41% لتقفل عند مستوى 4323.74 نقطة.

مؤشر سوق دبي يرتفع 2.40%

سجلت سوق دبي أرباحاً ملحوظة، في تعاملات جلسة الإثنين، بدعم من غالبية قطاعاتها ليترأس ارتفاعها "النقل والخدمات"، وتستقر في ختام التعاملات عند مستوى 2529.75 نقطة مسجلة أرباحاً بنسبة 2.40% من قيمتها السابقة، وبواقع 59.30 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 176.3 مليون سهم بقيمة 169.7 مليون درهم، نفذت من خلال 2756 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 23 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 10 شركات، واستقرار أسعار أسهم شركتين اثنتين.

وعلى الصعيد القطاعي، تراجع قطاع السلع بنسبة 1.09%، واستقر قطاع الصناعة دون تغير، في المقابل، ارتفعت كافة قطاعات السوق بقيادة قطاع النقل بنسبة 4.97%، تلاه قطاع الخدمات بنسبة 3.00%.

وسجل سعر سهم المدينة للتمويل والاستثمار، أعلى نسبة ارتفاع بواقع 10.20% وصولاً إلى سعر 0.270 درهم، تلاه سهم أرامكس بنسبة 7.5% وصولاً إلى سعر 4.29 درهم، في المقابل سجل سعر سهم بيت التمويل الخليجي، أعلى نسبة تراجع بواقع 3.01% وصولاً إلى سعر 0.902 درهم، تلاه سهم تكافل الإمارات بنسبة 2.96% وصولاً إلى سعر 1.64 درهم.

واحتل سهم بيت التمويل الخليجي، المركز الأول بحجم التداولات بواقع 30.3 مليون سهم، تلاه سهم إعمار بواقع 27.9 مليون سهم، كما احتل سهم بيت التمويل الخليجي المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 32.8 مليون درهم، تلاه سهم سلامة بواقع 31.6 مليون درهم.

السوق السعودية تسجل ارتفاعاً بعد تباين أداء القطاعات

سجلت سوق الأسهم السعودية ارتفاعاً بسيطاً، في جلسة يوم الإثنين، وسط ارتفاع التعاملات في ظل تباين أداء القطاعات، وفي ظل ذلك ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 16.96 نقطة أو ما نسبته 0.22% ليقفل عند مستوى 7826.73 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 75.2 مليون سهم بقيمة 1.9 مليار ريال، وارتفعت أسعار أسهم 65 شركة، مقابل تراجع أسعار أسهم 109 شركات.

وعلى الصعيد القطاعي، سجل قطاع الخدمات الاستهلاكية أعلى نسبة ارتفاع بنسبة 0.78%، تلاه قطاع الرعاية الصحية بنسبة 0.69%، وفي المقابل سجل قطاع الخدمات التجارية والمهنية أعلى نسبة تراجع بنسبة 0.98%، تلاه قطاع الإعلام والترفيه بنسبة 0.88%.

وسجل سعر سهم الأسماك أعلى نسبة ارتفاع بواقع 9.97% وصولاً إلى سعر 78.30 ريال، تلاه سهم نادك بنسبة 3.88% وصولاً إلى سعر 29.45 ريال، وسجل سعر سهم بانك أعلى نسبة تراجع بواقع 3.18% وصولاً إلى سعر 38.00 ريال، تلاه سهم سايكو بنسبة 2.87% وصولاً إلى سعر 11.52 ريال.

واحتل سهم زين السعودية المركز الأول بحجم التداولات، بواقع 5.7 مليون سهم، تلاه سهم الإنماء بواقع 5.9 مليون سهم، كما احتل سهم سابك المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 328.9 مليون ريال، تلاه سهم سابك بواقع 170 مليون ريال.

السوق الكويتية تستعيد مؤشرها الأخضر

سجلت السوق الكويتية ارتفاعاً بسيطاً، في ثاني تعاملات الأسبوع، بعد عودة عمليات الشراء في جلسة، يوم الإثنين، في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 2.37 نقطة أو ما نسبته 0.05% وصولاً إلى مستوى 2567.36 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 27.7 مليون سهم، بقيمة 10.1 مليون دينار، نفذت من خلال 1425 صفقة.

وسجل سعر سهم جي أف أتش، أعلى نسبة ارتفاع بواقع 2.40% وصولاً إلى سعر 76.8 فلس، تلاه سهم أجيليتي بنسبة 1.13% وصولاً إلى سعر 802 فلس، في المقابل سجل سعر سهم المباني أعلى نسبة تراجع بواقع 3.04% وصولاً إلى سعر 606 فلوس، تلاه سهم خليج ب بنسبة 0.79%، وصولاً إلى سعر 252 فلساً.

واحتل سهم أهلي متحد المركز الأول بحجم التداولات بواقع 4.5 مليون سهم، تلاه سهم جي أف أتش بواقع 4 ملايين سهم، بينما احتل سهم وطني المركز الأول بقيم التداولات بواقع 2.4 مليون دينار، تلاه سهم زين بواقع 1.2 مليون دينار.

قطاعا البنوك والتأمين يقودان السوق البحرينية للصعود

سجلت السوق البحرينية ارتفاعاً جيداً، خلال تعاملات جلسة، يوم الإثنين، بعد أداء إيجابي لقطاعي البنوك والتأمين، وفي ظل تراجع لمؤشرات السيولة والأحجام، حيث ارتفع مؤشر السوق العام بواقع 4.87 نقطة أو ما نسبته 0.37% ليقفل عند مستوى 1337.26 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 15.7 مليون سهم بقيمة 2.2 مليون دينار.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع البنوك التجارية بواقع 21.78 نقطة، تلاه قطاع التأمين بواقع 12.32 نقطة، وفي المقابل تراجع قطاع الاستثمار بواقع 0.75 نقطة، فيما أقفلت بقية القطاعات من دون تغير.

وسجل سعر سهم المصرف الخليجي التجاري أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.33% وصولاً إلى سعر 0.084 دولار، تلاه سهم شركة البحرين الوطنية القابضة بنسبة 2.86%، وصولاً إلى سعر 0.360 درهم، في المقابل سجل سعر سهم مجموعة البركة المصرفية أعلى نسبة تراجع بواقع 1.64%، وصولاً إلى سعر 0.300 دولار، تلاه سهم شركة إي بي إم ترمينالز البحرين بنسبة 0.00% وصولاً إلى سعر 0.00 دينار.

واحتل سهم مصرف السلام البحرين المركز الأول بحجم التداولات بواقع 10.5 مليون سهم، تلاه سهم البنك الأهلي المتحد بواقع 3.2 مليون سهم.

قطاع الخدمات الرابح الوحيد في السوق العمانية

هبط أداء السوق العمانية في تعاملات، يوم الإثنين، بعد أداء سلبي لقطاعي المال والصناعة، في ظل ارتفاع مؤشرات السيولة والأحجام، حيث تراجع مؤشر السوق العام بواقع 17.70 نقطة أو ما نسبته 0.41% ليقفل عند مستوى 4323.74 نقطة، وقام المستثمرون بتناقل ملكية 14.3 مليون سهم بقيمة 2 مليون ريال، نفذت من خلال 358 صفقة، وارتفعت أسعار أسهم 15 شركة مقابل تراجع أسعار أسهم 14 شركة، واستقرار أسعار أسهم 16 شركة.

وعلى الصعيد القطاعي، ارتفع قطاع الخدمات بنسبة 0.10%، وفي المقابل تراجع القطاع المالي بنسبة 0.23%، تلاه قطاع الصناعة بنسبة 0.04%.

وسجل سعر سهم مدينة مسقط للتحلية أعلى نسبة ارتفاع بواقع 6.56% وصولاً إلى سعر 0.130 ريال، تلاه سهم العمانية لخدمات التمويل بنسبة 5.79%، وصولاً إلى سعر 0.201 ريال، وفي المقابل سجل سعر سهم صكوك ميثاق الإصدار الأول، أعلى نسبة تراجع بواقع 9.64% وصولاً إلى سعر 0.900 ريال، تلاه سهم بنك ظفار بنسبة 6.21% وصولاً إلى سعر 0.166 ريال.

واحتل سهم بنك صحار المركز الأول بحجم التداولات بواقع 3.3 مليون سهم، تلاه سهم جلفار للهندسة والمقاولات بواقع 2.4 مليون سهم، بينما احتل سهم بنك مسقط المركز الأول بقيم التعاملات بواقع 466.2 ألف ريال، تلاه سهم بنك صحار بواقع 372.2 ألف ريال.